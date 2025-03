'Bomba' uoči sudbonosne utakmice Hrvatske: Dinamo želi vratiti Andreja Kramarića

Dinamo želi vratiti Andreja Kramarića! To je, po saznanjima Sportskih novosti, ideja i nakana zagrebačkih plavih, no teško je reći koliko je to i realno u ovom trenutku. Dinamo je zvao Kramarića, kontakt između Krame i Dinama postoji, on je želja navijača, kao rođeni dinamovac i elitni hrvatski nogometni repezentativac koji nije dobio pravu priliku u svojem domu zbog sukoba sa Zdravkom Mamićem nego se afirmirao u Rijeci, a s Kantride je otišao u Europu i uspio kao nogometaš po svim parametrima nogometne igre. Kramarić ima još godinu dana ugovor s Hoffenheimom gdje vrhunski zarađuje, vjeran je klubu, a iako ima 33. godine, ovog ljeta će navršiti 34. (19. lipnja mu je rođendan), još uvijek nije poznato što Andrej Kramarić želi nakon isteka ugovora, gdje se želi otisnuti, u koju ligu.

Andrej Kramarić je tijekom karijere igrao za Dinamo, bio je na posudbi u Lokomotivi, pa igrao za Rijeku, Leicester, a od 2016. je u Hoffenhaimu. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20.45 na Stade de Franceu igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske, u kojoj brani poljudsku pobjedu 2-0 od prije tri dana. Očekuje se da će Krama početi u prvih 11. Kramarić je jedan od najvažnijih igrača Zlatka Dalića.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL 23.07.2013., stadion u Maksimiru - Zagreb - Uzvratna utakmica 2. pretkola Lige prvaka; Dinamo Zagreb - Fola Esch.

POGLEDAJTE VIDEO: Kramarić o promašenom penalu: 'Inače ne volim pričati, ali bit ću hrabar i priznati...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa