Izbornik otkrio zašto je Kramarić izveo penal iako nije prvi izbor: 'Luka je prvi koji puca'

Hrvatska je u sjajnoj atmosferi na Poljudu uvjerljivo i zasluženo svladala Francusku i napravila veliki korak prema Final Fouru Lge nacija. Pogotke za pobjedu Vatrenih rezultatom 2:0 zabijali su Ante Budimir u 26. i Ivan Perišić u 45+1. minuti. Nema naravno smisla tražiti iglu u plastu sjena odlične predstave hrvatske reprezentacije, ali činjenica je kako je ona možda mogla biti i uvjerljivija da je Andrej Kramarić na samom početku utakmice realizirao jedanaesterac za Hrvatsku.

Bila je to peta minuta susreta kada je Budimir na rubu kaznenog prostora pokušao primiriti jednu loptu okrenut leđima prema golu, a ona je u ruku pogodila nes(p)retnog Ibrahimu Konatea. Sudac iz Norveške, Espen Eskas, nije previše dvojio i pokazao je na bijelu točku, a izvođač jedanaesterca bio je, na iznenađenje mnogih, Andrej Kramarić. Odlučio se as Hoffenheima na spori zalet kojim je praktički čekao Maignana do posljednjeg trenutka, a udarac je na kraju bio vrlo sličan i zaletu, mlak, spor i slab te na kraju iznenađujuće laka obrana Maignana.

Mnogi su očekivali kako će jedanaesterac za Hrvatsku pucati Luka Modrić iako je promašio posljednji kazneni udarac koji je pucao za Vatrene - onaj na Euru protiv Italije. Nakon utakmice, izbornik Zlatko Dalić objasnio je kako je izbor izvođača pao na Kramarića: "Luka je prvi koji izvodi penal, ali on je to prepustio Krami. Andrej se dobro osjećao, tu je zadnji put dao gol i oni su se tako dogovorili, a tako će biti i dalje."

Spomenimo i kako je izbor podosta logičan budući da je Kramarić izvrstan izvođač penala. Ovo je bio 61. koji je izveo u profesionalnoj karijeri i tek sedmi koji je promašio što znači da ih realizira u 88 posto slučajeva. Hrvatska se očito muči s izvođenjem jedanaesteraca iz igra budući da je ovo već treći koje su naši Vatreni promašili u manje od godinu dana. Iz najstrože kazne loptu u mrežu nisu uspjeli pospremiti Kramarić, Modrić i Petković.

