Nizozemski veznjak Georginio Wijnaldum (30) odbio je ponudu Barcelone i odlučio potpisati za francuskog velikana Paris Saint Germain, javlja talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Barcelona je prije nekog vremena postigla dogovor s Wijnaldumom da će on stići na Camp Nou ovoga ljeta kao slobodan igrač, nakon što mu istekne ugovor s Liverpoolom, i činilo se da se sve razvija po planu, no u zadnji tren došlo je do velikog preokreta.

Novac presudio

Nizozemac je samo trebao odraditi liječnički pregled u Barci i potpisati trogodišnji ugovor, no u subotu ga je nazvao trener PSG-a Mauricio Pochettino koji mu je ponudio veću plaću i nagovorio ga da odbije Barcelonu.

Wijnaldum je u Liverpool stigao 2017. godine i od tada za Redse nastupio u 237 utakmica, postigao 22 gola i 16 puta asistirao.

Za nizozemsku reprezentaciju nastupio je 74 puta, a Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 30 milijuna eura.