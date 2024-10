Boban stao u obranu Jurića: 'Tko ste vi da se tako ponašate? Sramite se!'

U posljednjem nedjeljnom ogledu devetog kola talijanske Serie A nogometaši Fiorentine su na domaćem terenu ostvarili uvjerljivu pobjedu, svladali su Romu 5-1. Ovom pobjedom Fiorentina je skočila čak na četvrto mjesto, dok je Roma, hrvatskog stratega Ivana Jurića, ostala na 11. mjestu ljestvice.

Nije dugo trebalo da se talijanski mediji ponovno raspišu o otkazu za splitskog stratega: "Roma je pod Jurićem dosadna, pasivna i u potpunom rasulu. Alarm je odavno oglašen u Romi, ali sad je postao crven. Čini se da momčad više ne vjeruje u Jurića nakon nove sramotne predstave. Jurić je u najvećem riziku da dobije otkaz, a povratak De Rossija, kojeg je Jurić naslijedio, konkretna mogućnost. Osim njega, spominje se i Roberto Mancini. Roma je kod Fiorentine doživjela pokolj i pala u potpunu tamu", navodi Gazzetta u prvom tekstu o Juriću.

U drugom ističu: "Totalni kolaps Rome. Hrvatski trener je pod velikom prijetnjom otkaza. Drugačiji ishod i nije moguć kada se pogleda gdje je Roma u Italiji i Europi. Nije slučajnost da je avion Friedkina, gazde kluba, u New Yorku. Tamo je Daniele De Rossi, još uvijek pod ugovorom s Romom, na odmoru. U pozadini se spominje i ime Claudia Ranierija. Omiljenog trenera bi lakše probavili bijesni navijači."

Alarmantnu situaciju komentirao je i sam Jurić: "To je nogomet. Mislim da sam napravio sjajan posao u 40 dana i da nema smisla sve to baciti u WC školjku. Vidio sam čvrstinu, dobre izvedbe, mlade kako se razvijaju, starije kako se vraćaju na ono što su bili, a danas smo to sve pustili u toalet", u njegovu obranu za Sky Sports Italia stao je i Zvonimir Boban:

Foto: Profimedia Ivan Jurić

"Problem je u tome što je Jurić zadnji trener kojeg želite dovesti u takvu situaciju. Dobar je u više stilova nogometa, želi fizički jake i izdržljive igrače. Nije naviknut na situaciju u kojoj preuzima momčad usred sezone, bez da je s njom trenirao tijekom ljeta", rekao je Boban pa se nadovezao na stanje u Romi:

"To je apsurdna situacija koju je stvorilo neodgovarajuće vodstvo koje ne poštuje vrijednosti Rominih navijača. To su ljudi koji su pisali povijest Rome, a bačeni su kao da su nitko i ništa. Ne kažem da velikani kluba nužno postaju sjajni direktori ili treneri, ali Tottiju nisu dali ni priliku da nauči što je potrebno", kaže i zaključuje:

"Isto vrijedi za De Rossija. Odmah su ga odbacili, kao da je nula. Tko ste vi da se tako ponašate? Kako se samo usudite? Sramite se!"

