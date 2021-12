U nedjelju se na rasprodanom Poljudu igra veliki derbi posljednjeg kola prvog dijela sezone u HNL-u, a snage će odmjeriti Hajduk i Osijek od 17:30.

Utakmicu je najavio trener Osijeka Nenad Bjelica, a njegova momčad u ovom je trenutku prva na ljestvici s dva boda više od Dinama, ali ujedno i s utakmicom više.

"Ne postoji običan derbi. Ova utakmica ima veliko značenje, posebno zbog situacije na ljestvici. Do kraja sezone će svaki derbi nositi veliki pritisak. Titula jesenskog prvaka nam ništa ne znači, to ništa ne donosi. Bitno je ono samo na kraju sezone", rekao je Bjelica na press-konferenciji.

Zatim je komentirao rasprodan Poljud i novog trenera Valdasa Dambrauskasa.

"Čestitam Hajduku na odluci da pusti u prodaju ulaznice po popularnoj cijeni od 30 kuna. Velika očekivanja su pred Hajdukom, bit će pod pritiskom na punom stadionu. Dobro je za hrvatski nogomet da je Hajduk konkurentan na ovaj način. Dambrauskas? On je Hajduku donio promjenu sustavu, mirnoću, spustio je loptu… To je trener koji je u Gorici i Ludogorecu pokazao da je jako kvalitetan. To pokazuje i u Hajduku i na tome mu čestitam", kazao je Bjelica i napomenuo kako nitko od njegovih igrače neće striktno markirati najopasnijeg igrača Hajduka, Marka Livaju.

'Mi nismo favoriti'

Mnogi ove sezone baš Osijek vide kao favorita za naslova prvaka, ali Bjelica, što je vrlo zanimljivo, ne dijeli mišljenje s njima.

"Mi nismo nikakvi favoriti za osvajanje titule. Ostali klubovi koji se bore s nama su favoriti zbog povijesti, utjecaja na savez, medije, a da ne pričamo o infrastrukturi i financijama… Za godinu dana ćemo im biti konkurentni po infrastrukturi. Taj pobjednički gard se stvara godinama, a ja već vidim da je mojoj ekipi već sad manji pritisak biti na prvom mjestu nego što je bio prošle godine. Drugi klubovi su puno više uložili i imaju jaču poziciju u hrvatskom nogometu od Osijeka. Mi smo tu da im pokvarimo planove", kazao je Bjelica.

Sastav nije htio otkriti, ali već uglavnom sve zna.

"Znam deset igrača, samo oko jedne pozicije razmišljam. Ne želim odati Hajduku s kojim ćemo sastavom istrčati, neka im to bude iznenađenje", rekao je trener Osijeka.