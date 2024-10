Bjelica o igraču za kojeg se svi pitaju zašto grije klupu: 'Važan je za našu momčad'

Nogometaši Dinama nakon remija protiv Monaca u utakmici Lige prvaka igraju 9. kolo HNL-a u gostima kod Varaždina. Zagrebački klub trenutno je treći na tablici sa 16 bodova, dok su ispred njega Hajduk i vodeća Rijeka s 18 bodova.

Trener Plavih Nenad Bjelica na konferenciji je za medije najavio utakmicu s Varaždinom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radujemo se novoj utakmici. Nakon Monaca smo se dva dana regenerirali s igračima koji su igrali. Ostali, koji nisu nastupili, odradili su dva dobra treninga. Danas imamo završni trening pred utakmicu. Imamo sve igrače na raspolaganju od zadnje utakmice. Dvojica-trojica imaju problemčiće, vidjet ćemo hoće li nastupiti, biti na klupi ili ni to. No, Dinamo ima širok kadar, možda će priliku dobiti oni koji nisu igrali.

Želimo nastaviti seriju dobrih rezultata protiv vrlo stabilne ekipe koja je u HNL-u, uz Rijeku, primila samo četiri gola. To govori o defenzivnoj stabilnosti. Puno kvalitetnih mladih igrača, imaju glavu i rep s odličnim trenerom. Vjerujem da će Dinamo sutra biti bolji i da će doći kući s tri boda", rekao je Bjelica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nismo htjeli riskirati s Pjacom

Prva na repertoaru bila su pitanja o ozlijeđenim igračima, Bjelica je komentirao jačinu Pjacine ozljede, ali i kako je Torrente koji je u utakmici s Monacom ozlijedio glavu.

"(Pjaca) Ima problema s kvadricepsom. Nismo s njime ništa htjeli riskirati u utakmici s Monacom. Upitan je jako i za sutra. No, nije tako velik problem da ne bi mogao igrati za reprezentaciju. Naravno, ovisi koliko će se smanjivati bol i koliko će ga uopće trebati u reprezentaciji. On će se staviti na raspolaganje, pa ćemo vidjeti i što se doktori odlučiti kada tamo dođe. Torrente je dobro, nema nikakvih problema."

Puno povjerenje u Kulenovića

Mnoge začuđuje kako na terenu nema Kulenovića pa se postavilo i pitanje računa li se na njega.

"Apsolutno. Kule je bio ovdje kada sam došao biti trener i kod mene je dobio prve minute u Dinamu. Nažalost, ubrzo se ozlijedio. Otkako se vratio u Dinamo igra na visokom nivou. Siguran sam da će tako nastaviti, zna koliko ga cijenim i volim. Bili smo u kontaktu godinama i dok nismo bili u kontaktu. To što nije igrao u zadnje dvije utakmice ništa ne znači, on je jako važan za našu momčad", rekao je Bjelica pa za kraj rekao kako planira probiti Varaždin koji je do sad primio svega četiri gola:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo svoju kvalitetu, vjerujemo da ćemo ih ugroziti. Protiv Osijeka i Hajduka su dobili po dva gola, a u ostalih šest utakmica odigrali s čistom mrežom. Trebaju nam agresivnost i aktivan nogomet, pokušat ćemo imati dobru tranziciju kada izgubimo loptu i tako stvarati pritisak. Tražim puno utrčavanja iz drugog plana i šuteva. Vjerujem u svoju momčad i pobjedu."

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši FIFA-in sudac donio konačni sud o tome je li Dinamo zakinut za penal nad Petkovićem