Gattuso ponovno odgovarao na pitanja o Kaliniću: 'Pričamo svaki dan, teško mu situacija pada'

U 9. kolu HNL-a na Poljudu će se igrati dalmatinski derbi. Hajduk će protiv Šibenika pokušati niz u kojem ne znaju za poraz. Šibenčani na Poljud dolaze kao peti s 11 bodova, dok su Bijeli drugoplasirani s 18 bodova kao i vodeća Rijeka.

Trener splitskog kluba Gennaro Gattuso najavio je dalmatinski derbi.

"Nema jednostavnih utakmica u ligi. Šibenik se brani odlično, imaju dvije - tri stvari koje su razvili odlično. Moramo biti oprezni u tranziciji. Traži se maksimalan pristup i volja. Pristup, pristup, pristup. Lako je trčati protiv Rijeke i Dinama, želim vidjeti da se protiv Šibenika na svaku loptu ide životom. Ova je utakmica bitna radi kontinuiteta, ne pobjeđivanja, nego kontinuiteta volje i mentaliteta. Idemo u bitku. Neće biti lagana utakmica. Mi ne smijemo razmišljati da smo bolji od njih, nego izaći na tren i trčati i uzeti tri boda", rekao je trener Bijelih.

Dotakao se i male minutaže talentiranog Rokasa Pukštasa.

"Teško mi je postalo odabrati 11 igrača. Momčad se digla, imam glavobolju pri odabiru igrača. Kad igrač ne igra uglavnom ima tužnu facu, to primjećujem kod mojih igrača. Ali svi treniraju dobro, na njima je da budu na terenu, moraju poštivati zeleni travnjak. On je taj koji govori. Ljuti su kad ne igraju i to je dobro. Meni je jako teško složiti idealnu formaciju jer su svi u dobroj formi."

Nakon cijele situacije koja se dogodila s bivšim direktorom Hajduka Nikolom Kalinićem mnoge je zanimalo kako sada stvari stoje.

"Ja sam ovdje, to sam više puta rekao, isključivo radi Nikole koji me uvjerio da dođem. Da ga nisam znao vjerojatno nikad ne bih došao. Svaki tjedan barem jednom večeramo ili u mene ili u njega. Pričamo svaki dan. Teško mu situacija pada, ali i dalje je najveći navijač Hajduka. S Nikolom pričam o svemu i o nogometu, Hajduku, ali i stvarima izvan nogometa. Nikola mi daje dodatni poticaj i radost", rekao je Gattuso pa dodao zašto se odlučio u igru više stavljati mlađe igrače:

"Ne mogu to nazvati hrabrošću. Tu su i Hrgović i Durdov, svi su maksimalno profesionalni. Uvijek će igrati tko najviše zaslužuje i tko mi se uklapa u viziju. Oni su pokazali hrabrost, ne samo u igri nego i greškama. Prpić mi se protiv Rijeke uopće nije svidio u prvih 45 minuta, ali je imao hrabrosti i dignuo se. Puštam teren da govori. Problem modernog nogometa je što nakon dvije - tri utakmice sve novine i postaje govore o tome da imamo novog fenomena u ligi. Treba 50 - 60 ozbiljnih utakmica da ga se proglasi kvalitetnim igračem. Moramo mlade pustiti da rastu, da igraju, da jako treniraju. Sviđa mi se da su budni. Oni moraju biti nogama na terenu. Govorim im da imaju sreću da imaju priliku postati profesionalni nogometaši. Ali za to morate biti 24 sata u nogometu."

