Bjelica: 'Imam posebne emocije prema Osijeku, nisu baš pozitivne'

Dinamo u prvoj utakmici nakon velike pobjede na RB Salzburgom (2:0) u Ligi prvaka čeka dvoboj s Osijekom u 11. kolu SHNL-a na Maksimiru.

Trener Plavih Nenad Bjelica, koji je u karijeri bio i igrač i trener Osijeka, najavio je u petak utakmicu na konferenciji za medije.

"Nakon utakmice smo odradili regeneracijski trening, trenirali smo i u petak ujutro, još nekoliko igrača osjeća utakmicu i vidjet ćemo u kakvom će biti stanju. U subotu ćemo odlučiti na koga računamo. Oni koji nisu bili u prvom planu dobro rade, pune me optimizmom, koga god stavim ispunit će očekivanja. Teško mi je još reći tko će igrati", rekao je na početku pa odgovorio na pitanje ima li posebne emocije za utakmicu protiv Osijeka:

"Imam posebne emocije prema Osijeku, nisu baš pozitivne. Ali uvijek sam motiviran za pobjedu."

Potom se osvrnuo na ovakav tip utakmice, koji dolazi nakon velikog iskušenja u LP.

"Mijenjali smo sustav, prilagođavali se i protivniku, vidjeli smo šansu da možemo pobijediti i protiv Monaca i Salzburga. Vidjet ćemo kako će u nedjelju. Velika većina igrača je naviknula igrati u ovom ritmu, bio sam i ja kao trener u tom sustavu. Neki igraju i četiri natjecanja, nije lagano, ali pokušavamo to raditi što bolje. Teško je u ovoj fazi trenirati, jer vremena za trening i nema puno, ali pokušavamo pronaći prostore da ugrozimo protivnika. Sama psihološka priprema za HNL nije lagana, to smo već prolazili i nekad se događaju utakmice kao u Puli. Ali, nadam se da ćemo pred našim navijačima pronaći puteve do gola. Uvijek je trener odgovoran i kad se remizira u Puli. To prebacivanje s HNL-a na Ligu prvaka pa opet HNL nije jednostavno. Protivnik je bio motiviran, u granicama fair playa, agresivno. Bit će još takvih utakmica, moramo naći rješenje. Svjesni smo da nije bilo dobro, ne zamjeran ništa igračima. Ali, okrećemo se Osijeku i nadam se da ćemo uzeti tri boda", rekao je pa istaknuo da nikakav uspjeh u LP ne bi mijenjao za naslov hrvatskog prvaka:

"Nikakav doseg u Ligi prvaka ne bih mijenjao za naslov prvaka. Da i boda više ne osvojimo u Ligi prvaka, važniji je naslov. Ali uzet ćemo, i bodove i naslov."

Na kraju je rekao kako vidi ovu momčad Osijeka.

"Oni su u tranziciji, promijenili su momčad u odnosu na onu moju. Ima puno mladih igrača, reprezentativaca, mlada su poletna momčad, koja se počela dizati. I oni su izgubili u Puli, nije tamo baš jednostavno. Stabilizirali su se, dobro igraju, imaju kvalitetu, bit će u borbi za treće, četvrto mjesto, što im i želim", zaključio je.

