Miodraga Belodedića, bivšeg nogometaša Crvene zvezde, jurila je policija u Rumunjskoj te mu je napravljen alkotest zbog kojeg je izgubio vozačku dozvolu.

"Jurili su me policijskim autom, s rotacijskim svijetlima, oko 100 metara." izjavio je Belodedić.

Na to je dodao: "Popio sam dva pića s prijateljima. Nakon što me je policija zaustavila, dali su mi alkotest i izašao sam s nivoom alkohola u krvi od 0,08. Shvaćate li koliko sam bio pijan? Naravno, to je prekršaj…Odveden sam u policiju, držali su me dva sata, uzeli su mi krv…Rekao sam im da nisam pijan, da mogu stajati na jednoj nozi. I uzeli su mi vozačku na 90 dana."

Belodedić je bio na večeri 'Zlatne generacije' u restoranu u Bukureštu.

