Danas je talijanski Sport Mediaset pisao kako, nakon što mu istekne ugovor s talijanskim Interom na kraju ove sezone, hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (33) postati igrač engleskog Chelseaja.

Talijani su objavili da je Perišić dogovorio ugovor koji će potpisati s Bluesima te da će posao biti službeno potvrđen uskoro. Vatreni bi transferom u Chelsea ostvario svoj san jer je dobro poznato da je oduvijek htio igrati u Premierligi.

Ipak, sada pristižu nove informacije. Dobro upućeni talijanski novinar Alfredo Pedulla tvrdi kako će Perišić prvo razgovarati s Interom.

Svatko trubi svoje

Istaknuo je kako hrvatski reprezentativac nije dogovorio suradnju s nijednim klubom te kako će prije donošenja odluke razgovarati s Interovim čelnicima. Talijan se oglasio putem Twitter profila:

"Informacija da je Inter Perišiću ponudio tri milijuna eura je lažna i zavaravajuća. Ponudili su mu 4,5 milijuna eura godišnje, prvo će održati sastanak s Interom i Hrvat za sada nema dogovor s nikim drugim. Prvo će razgovarati s Interom, a potom slijedi odluka", napisao je Pedulla.

Talijani podsjećaju da Chelsea sve promatra te kako su ozbiljno zagrizli za Perišića. Podsjetimo, današnji trener Chelseaja, Thomas Tuchel surađivao je s Ivanom Perišićem te nikada nije krio svoje simpatije prema Hrvatu. Također dodaju kako situaciju prati i Juventus, ali kako za sad nisu povukli nikakav potez.

Hvalio Perišića

Cijelu situaciju za TuttoMercatoWeb komentirao je bivši talijanski reprezentativac i igrač Intera Nicola Ventola, a za našeg Perišića imao je samo riječi hvale.

"Ne želim pretjerivati, ali Perišić je po meni najbolji na svijetu na svojoj poziciji. On perfektno odrađuje svoje zadatke u napadu, ali i obrani. Za mene je to normalno da on traži ugovor na tri godine. Inter mu je to odmah trebao dati. Ako odigra dobro samo dvije godine, to je dovoljno. Oni mu nisu ponudili prihvatljivi ugovor", kaže Ventola.