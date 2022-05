Nakon što mu istekne ugovor s talijanskim Interom na kraju ove sezone, hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (33) postat će igrač engleskog Chelseaja, objavio je u petak talijanski Sport Mediaset.

Talijani su objavili da je Perišić dogovorio ugovor koji će potpisati s Bluesima te da će posao biti službeno potvrđen uskoro. Vatreni će transferom u Chelsea ostvariti svoj san jer je dobro poznato da je oduvijek htio igrati u Premierligi.

Vijest o Perišićevom dolasku oduševila je navijače Chelseaja, koji su uvjereni da je on pravo pojačanje za njihovu momčad.

Neki od njihovih komentara su:

"Perišić je jako pametna investicija za Chelsea",

"Gledao sam Perišića od Conteove prve sezone do sada. Navijači Chelseaja se ne trebaju brinuti, on je jako svestran i pouzdan. Zaboravite na njegovu dob, on radi na pravi način", "Perišić u Chelseaju bi bio pametan posao. On će 100% biti nadogradnja na Alonsa. Brz, tehnički nadaren, igra s dvije noge. A oni koji se žale na godine, Thiago Silva je pokazao da su to priče za bacanje" i "Perišić je majstor. Pametan posao za Chelsea. On je jako učinkovit igrač", neki su od komentara.