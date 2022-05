Nevjerojatne scene nam dolaze iz jedne manje poznate kickboxing promocije. U jednom meču neimenovani borac nokautirao je sam sebe.

Lingnoi promocija organizirala je event u Švedskoj, a najviše će se pamtiti jedan pokušaj kickboksača. Htio je atraktivno zaprijetiti svojem protivniku, no na kraju je nokautirao sam sebe.

Ovo niste nikada vidjeli

Žestoko je zamahnuo, pokušao u skoku udariti svog protivnika, ali je se okrenuo u zraku i pao na glavu, točnije vrat. Na kraju je sam sebe nokautirao te se osramotio za sva vremena.

On je samo jedan od primjera koji dokazuju da nije pametno glumiti facu u ringu, a on je to saznao na teži način. Na svu sreću nije se teže ozlijedio.