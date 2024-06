Ljetni transferni rok bit će buran, a oluja je već počela potpisom Kyliana Mbappéa za madridski Real. Dolazak slavnog Francuza u Madrid oduševio je mnogo ljudi, ali također zadao Barceloni nešto o čemu će morati dobro razmisliti. Iako je poznato da je Hansiju Flicku trenutna najveća želja dovođenje Joshue Kimmicha, na meti katalonskog diva našao se i bivši dinamovac Dani Olmo.

Dani je u Zagreb stigao 2014. godine u kojem je ostavio dubok trag, a prije Dinama bio je član La Masije. Nakon pet godina u plavom dresu, Olmo je početkom 2020. prešao u Leipzig za 30 milijuna eura. U Njemačkoj broji već preko četiri godine te iza sebe ima još jednu odličnu sezonu iako je zbog problema s ozljedama upisao tek 25 nastupa, zabio osam golova i dodao pet asistencija. Iako se Španjolca s Barcelonom povezuje svako ljeto unatrag nekoliko godina, ove je godine interes za njega pokazao i minhenski Bayern.

Prema ugovoru, 26-godišnji veznjak za Leipzig je vezan do ljeta 2027. godine, a cijena mu se vrti oko 50 milijuna eura što bi mogao biti problem za Španjolce. Olmo je trenutno na pripremama za Europsko prvenstvo, a na pitanje o odlasku iz Leipziga odgovara slično kao i prijašnjih godina.

"Smiren sam i fokusiran na ono što dolazi, a to je Europsko prvenstvo i to natjecanje nije mala stvar. Naravno da je lijepo vidjeti kada se vaše ime povezuje s velikim europskim klubovima i to me motivira, ali sada sam fokusiran samo na Europsko prvenstvo i nadam se da možemo osvojiti trofej. Nakon toga ćemo vidjeti što će biti."

