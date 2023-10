U derbi utakmici, ujedno i posljednjoj 12. kola HNL-a, nogometaši Osijeka osvojili su sva tri boda na Poljudu gdje su pobijedili Hajduk 2-0 (0-0).

Osječani su oba pogotka postigli u nastavku ogleda, a povratnik na trenersko mjesto tog prvoligaša Zoran Zekić tako je u prvenstvenoj premijeri ostvario veliki rezultat. Petar Brlek je bio strijelac u 46. minuti, dok je Nail Omerović u 74., uz pomoć domaćeg vratara Lučića, postavio konačnih 2-0.

Hajduk je ostao na drugom mjestu s dva boda manje od vodeće Rijeke. Osijek je također ostao na svojoj poziciji, na petom mjestu. Ima bod manje od Dinama i Gorice te tri manje od Splićana.

Hajduk je ovim porazom proiv Osijeka propustio iskoristiti kikseve Rijeke, koja je odigrala neodlučeno s Istrom, i Dinama, koji je senzacionalno poražen od Gorice.

"Kakav težak poraz smo sinoć doživjeli. Težak, ali potpuno zaslužen. Osijek je bio bolji, imao plan, znao što želi, čekao i dočekao svoje šanse i iskoristio ih. Što smo imali mi? Jedno veliko ništa. Bolno je bilo gledati ovakvog Hajduka", napusao je bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić u svom komentaru za Dalmatinski portal.

"Četiri poraza iz šest utakmica, zvuči grozno. Konkurenti gube, nude se. Da je sve kako treba, imali bismo sedam bodova prednosti i bili debelo prvi. Možda je ružno reći, ali mora se, ova momčad Hajduka jednostavno nema muda za biti šampion. Ali to je pitanje i za Upravu, pogotovo za Mistera nogometa, koji bi trebao izaći iz svoje komforne zone i na neka pitanja odgovoriti. Lijepo je biti influencer, drago mi je da čovjek uživa, ali ovo što se događa je jedna katastrofa, a on je jedan od glavnih krivaca za to. Što je najgore, citirat ću ga, bit će toga još. Mislim na utakmice poput sinoćnje", smatra Vejić koji se na kraju osvrnuo i na potencijalnu smjenu trenera Ivana Leke, koju neki navijači traže:

"Je li vrijeme za smjenu trenera? Pa padale su glave i za manje. Slušam Leku poslije utakmice, kaže bili smo dobri prvo poluvrijeme. Ivane, nismo, bili smo grozni prvo poluvrijeme, a drugo još gori. Čini se da su svi u Hajduku izgubili glavu, reality has left the building. Mislim da nam treba neka nova marketinška akcija."