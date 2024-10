Šok za bivšeg suigrača Luke Modrića: Tetovirao ime djeteta, pa kasnije otkrio da nije njegovo

Nekadašnji igrač Real Madrida, Vinicius Tobias. došao je do šokantnoga otkrića. Brazilski desni bek nedavno je dočekao rođenje kćeri sa svojom bivšom suprugom Ingrid Lima, no ako je suditi po njezinoj izjavi izgleda da to nije Tobiasovo dijete.

Naime, kad se 8. listopada ove godine rodila mala Maite Brazilac je bio oduševljen te je odmah napravio tetovažu na kojoj piše: 'Maite, volim te'

Ipak dočekao ga je šok kada je njegova bivša supruga objavila na mrežama kako on nije otac jer su ona i Brazilac prekinuli u to vrijeme kad je Maite začeta.

"Vinicius i ja nismo bili zajedno neko vrijeme. Za to vrijeme sam bila s nekim u vezi, pa tako i on", rekla je u objavi.

Ingrid je također potvrdila kako je Tobias podnio DNA test koji je pokazao kako se ipak ne radi o njegovome djetetu.

Nesretni Brazilac došao je prije dvije godine u Real Madrid iz Šahtara. U Madridu je igrao samo jednom u dvije godine pa se 20-godišnjak vratio u Ukrajinu gdje je postao standardni prvotimac.

