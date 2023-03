Bivši igrač Dinama Armin Hodžić zahvalio se putem Facebooka Zoranu Mamiću koji je danas pratio najveći nogometni erbi u Bosni i Hercegovini, sudaru Željezničara i Sarajeva. Hodžić je prije mjesec dana stigao u Želju i sad za klub u kojem je ponikao nastupa potpuno besplatno. Bitno za istaknuti kako je Armin Hodžić prvo objavio post na Faceu, a potom ga izbrisao.

"Hvala što si me vodio i što si me gledao danas", napisao je Hodžić i objavio fotografiju Zorana Mamića. Mamić je vodio Dinamo od 2013. do 2016. u prvom mandatu te u sezoni 2020./2021. Hodžić i Mamić surađivali su za vrijeme prvoga Mamićevog mandata.

Inače, Sarajevo i Željezničar danas su odigrali bez pogodaka u 18. kolu BiH Premier lige, a Hodžić je igrao desetak minuta. Sarajevski derbi pratio je i Zoran Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Zoran Mamić, bivši trener Dinama, ostao je očito u lijepom sjećanju Hodžiću.