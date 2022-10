U četvrtom kolu grupne faze Lige prvaka u utorak se u Varšavi sastaju Šahtar i Real Madrid. Ukrajinci svoje utakmice igraju izvan svoje zemlje zbog ruske agresije, pa će tako Real ugostiti u Poljskoj.

Utakmicu je najavio i bivši strateg Dinama, a danas trener Šahtara, Igor Jovićević, koji je nekada kao igrač igrao za drugu momčad Reala. Šahtar je u prvoj utakmici s Realom poražen s 2:1, a Jovićević se nada da će sada bolje proći.

"Puno smo toga dobrog napravili. Zabili smo iz akcije u 10 dodira, bez da su igrači Reala dodirnuli loptu. To uopće nije lako. Njima je potrebno malo da vas ubiju. Mogu vas pustiti da igrate, ali kvalitetom ubijaju u tranziciji. Ne zanima ih koliko je to atraktivno, znaju da je ubojito... Nikome nije lako igrati na Bernabeuu, posebice ne mladoj momčadi kakvu vodim. Za mene je to bila moja treća utakmica u Ligi prvaka i igrali smo je više srcem nego na iskustvo. Patili smo u prvom dijelu, a kad smo vidjeli da neće završiti 7:1 kako je Toni Kroos najavio, počeli smo razmišljati o 2:2. I imali šansu za taj rezultat", rekao je Jovićević.

'Modrićeva priča je teža od moje'

Potom je komentirao Luku Modrića i njegov mogući nastup.

"Modrićev nastup sve mijenja. Na njega je nemoguće izvršiti pritisak, on odolijeva svemu jer ima prvi dodir, dribling, kratka i duga dodavanja… A i pokretljiviji je nego lani. To je jedinstveno. U posljednje četiri godine igra nogomet života, izgleda kao da pleše. Vidjet ćemo hoće li Ancelotti rotirati momčadi, ali ni to nema veze. Igramo protiv Reala, a on će uvijek biti favorit", kazao je i zatim komentirao neke detalje iz prošlosti i činjenicu da su i on i Modrić u životu bježali od rata.

"Tužno je ovo što se događa. Trebao bih odgovarati na pitanja o taktici, ali znam da ne može biti tako. Ja sam morao napustiti zemlju zbog rata, iza sebe ostaviti veliki san o igranju za Dinamo, za koji je igrao i moj otac. Trebalo je donijeti drastičnu odluku, a moja je bila dobra jer sam otišao u Madrid, najbolji klub na svijetu. U njemu sam oblikovan kao čovjek, usađene su mi vrijednosti koje i danas njegujem: poštovanje, predanost, solidarnost, to da se ne smiješ predati kad je teško", rekao je trener i zatim još naglasio.

"Lukina priča je još teža. Puno je patio, a to se vidi u njegovom karakteru danas. On može prijeći preko svega. Na njega su ponosni svi Hrvati, na to kakav je čovjek i kakav je nogometaš", rekao je Jovićević.