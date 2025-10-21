Bivši branič Juventusa hvali Tudora i vjeruje u pobjedu protiv Reala

Nekadašnji branič Juventusa, Danilo, vjeruje da bi predstojeći dvoboj protiv Real Madrida mogao biti prijelomni trenutak sezone za torinski klub. Stara dama trenutačno prolazi kroz težak period, sedma je u Serie A i još uvijek bez pobjede u Ligi prvaka.

U razgovoru za La Gazzettu dello Sport, Danilo je istaknuo da, unatoč lošim rezultatima, u svlačionici Juventusa osjeća novu energiju i zajedništvo koje, prema njemu, može biti temelj za preokret.

“U ovakvim trenucima ključna je jedinstvenost. Svi se moraju držati zajedno i pomagati jedni drugima. Utakmica protiv Madrida je prilika da se sve okrene u našu korist. Juventus nikada ne odustaje kada je najteže,” poručio je Danilo.

Juventus je u prošlom kolu doživio prvi poraz sezone protiv Coma (0:2), u susretu koji je obilježio mladi Argentinski talent Nico Paz, asistent i strijelac u pobjedi svoje momčadi. Nakon tri uvodna trijumfa, uključujući uzbudljivu pobjedu 4:3 protiv Intera, Juventus je ušao u niz od šest utakmica bez pobjede, uz pet remija protiv Borussije Dortmund, Milana, Villarreala, Atalante i Verone.

Unatoč svemu, Danilo smatra da postoji razlog za optimizam:

“Vidim drukčiji duh nego prošle godine. Igrači i trener bolje surađuju, postoji kemija koja prije nije postojala,” rekao je Brazilac.

U Torinu je posljednjih tjedana pod pritiskom i Igor Tudor, koji je nakon kratkog mandata kao privremeni trener postao stalno rješenje na klupi. Klub je, prema talijanskim medijima, već interno razmatrao alternativne opcije, ali za sada pruža povjerenje bivšem hrvatskom izborniku.

Danilo vjeruje da je upravo strpljenje ključno:

“Treba im vremena. Promijenili su dosta igrača, a kasni i prijelazni rok. Neće biti laka sezona, ali vjerujem Tudoru,” dodao je.

Suočavanje s Real Madridom na Santiagu Bernabeuu vidi kao priliku za prekretnicu:

“Madrid je u sjajnoj formi, vode La Ligu i imaju maksimalan učinak u Ligi prvaka. No, ako Juventus uspije izvući pozitivan rezultat, to bi mogla biti utakmica koja mijenja cijelu sezonu,” zaključio je Danilo.

