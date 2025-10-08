Bivša zvijezda Dinama o bolnom porazu od Lokosa: 'Greška je napravljena na početku, evo o čemu se radi'

Mathias Chago, bivša zvijezda Dinama i sadašnji nogometni skaut Lokomotive jedna je od istinskih ikona HNL-a, s 142 nastupa u prvoligaškom nogometu, nastupajući za Dinamo, Istru i Lokomotivu. Tijekom karijere ostvario je zapažene uspjehe, osvojivši s Dinamom pet naslova prvaka, četiri Kupa i dva Superkupa. Bio je miljenik navijača u svim klubovima u kojima je igrao. U razgovoru za Net.hr podijelio je svoje dojmove o aktualnom stanju u HNL-u nakon utakmice Lokomotive i Dinama. Istaknuo je koliko je važno u svakoj utakmici dati maksimum, ali i koliko cijeni klubove koji strpljivo razvijaju mlade igrače.

Kako komentirate utakmicu na Maksimiru u kojoj je Lokomotiva pobijedila Dinamo?

"Mislim da je Dinamo naš najbolji klub, ne samo u Hrvatskoj. Mislim, igrao sam u Dinamu, to je isto moj klub. Što bih rekao?Lokomotiva je igrala dobro, vidi se da su kompaktni. To je momčad, bore se jedan za drugome. U nogometu više nema lakih utakmica. Ne kažem ja da su igrači Dinama shvatili to kao laku utakmicu... Na svakoj utakmici moraš biti na 300 posto. Ako ne ideš s 300 posto, budi siguran da ćeš imati tu problema. Ja sam igrao, ponekad dođeš na utakmice i kažeš 'Okej, lako ćemo, odradit ćemo to na 70-80 posto.' I onda kad vidiš da ne ide i da se želiš probuditi. E, tada već je kasno"

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Što mislite o današnjoj Lokomotivi i treneru Jelaviću koji vodi trenutačno najveće iznenađenje SHNL-a?

"Lokomotiva je imala više šansi. Treba čestitati i cijeloj struci i gospodinu Nikici Jelaviću jer stvarno odrađuje fantastičan posao s ovim dečkima. Stoper Mbacke ima 19 godina. Vezni igrač je Subotić koji ima sedamnaest godina... ne skrivaju igrače koji su mladi već ih se gura u prvi sastav. To je ono što se meni sviđa i ja bih volio to još više gledati. Htio bih da ovo bude put i za druge. Gurati mlade i s njima biti strpljiv, ali dobro neki ne mogu biti jako strpljivi. Lokomotiva nije takav klub. Nije to klub koji, na primjer, hoće biti prvi, ali ako dođe do situacije da se Lokomotiva bori za Europu, ići će na to. To je klub koji se više bazira za razvoj i da svake godine izbaci jednog ili dva igrača. S druge strane Dinamo hoće imati rezultat, ali isto treba i prodati igrače. I znam da to nije lako."

Kako prognozirate Dinamovu sezonu, kako će sve to izgledati narednih mjeseci?

"Dinamo sada ima novog trenera i svi koji su tamo isto odrađuju dobar posao. Na čelu je gospodin Boban. Odličan posao odrađuju u Europi. Imaju u domaćem prvenstvu dva poraza, od Gorice i Lokomotive. Ali, evo ja vjerujem da će oni samo ići prema gore, Mislim da su glavni favoriti za naslov, imaju dobar roster. Doveli su stvarno dobre igrače. Ljudi moraju i trebaju isto malo biti strpljiv. Skoro cijela momčad je nova i trebat će im isto vremena. Iako sad igraju dobro, trebat će njima još i više vremena i bit će oscilacija..."

POGLEDAJTE VIDEO: Šok na Maksimiru: Lokomotiva srušila Dinamo i nanijela mu drugi poraz sezone!