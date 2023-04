Nogometaši zagrebačkog Dinama osigurali su svoj 24. naslov prvaka Hrvatske, a šesti zaredom odigravši 0-0 na Poljudu s Hajdukom u susretu 32. kola HNL-a.

Po završetku susreta derbi je komentirao trener Dinama, Igor Bišćan.

"Bod je dovoljan da mi matematički to završimo. Naravno da smo sretni i čestitam svima u klubu koji su dali svoj doprinos.Igrači su pokazali da su s pravom prvaci. Idemo kući u Zagreb s novom titulomIgrači su pokazali da su s pravom prvaci. Idemo kući u Zagreb s novom titulom", rekao je Bišćan pa se osvrnuo na mladog Dinamovog talenta:

"Imali smo neke promjene u sastavu u odnosu na prethodne utakmice. Topić zaslužuje povjerenje i šansu, i to je danas pokazao. Danas je imao svoj prvi start u 11, i to na Poljudu i dobro je odradio taj posao. Nije tajna da sam ja trener koji voli igrati ozbiljnu i discipliniranu igru. To su neke osnove nogometa. Sve drugo je nešto što donosi dodatnu vrijednost i dečki su to vrlo brzo shvatili, zato su rezultati u zadnje vrijeme takvi kakvi jesu."