Nogometaši Dinama nisu uspjeli na maksimirskom stadionu pobijediti Goricu, dvoboj trećeg kola HNL-a završio je bez pogodaka.

Dinamo je pogotovo u drugom poluvremenu pritisnuo suparnika i stvorio veliki broj prilika, ali je sjajnu večer odradio velikogorički vratar Ivan Banić koji je najzaslužniji za bod Gorice.

Dinamo je tako nakon poraza od Hajduka i pobjede kod Istre 1961 upisao prvi remi u sezoni. Gorica nakon tri kola ima pet bodova te je treća na ljestvici.

"Nisam zadovoljan. Nismo napravili dovoljno, posebno prvo poluvrijeme, bili smo jalovi, bez prave energije. U drugom dijelu smo bili puno bolji, pokušali sve, imali dosta šansi, ali nije htjela ući. Evidentno je put u Astanu i ovaj ritam ostavio traga na svježini, dosta je igrača imalo teške noge. Gorici čestitam jer su bili tvrdi i organizirani, zaslužili su taj bod", rekao je trener Plavih Igor Bišćan nakon utakmice, prenose Sportske novosti, pa čini se nagovijestio da Luka Ivanušec uskoro odlazi.

"Puno ovisimo o njemu i još nekima. Nije pametno nakon ovakve utakmice donositi zaključke. Treba vidjeti kako će Kaneko izgledati kroz nego vrijeme, ali Luka će nam faliti. S njima je daleko lakše igrati i opasniji smo."

U tri utakmice Dinamo je uzeo samo četiri boda.

"Nije nimalo dobro. Nismo to očekivali, ali to je realnost. Od mogućih devet imamo četiri boda, to je daleko od Dinamovih standarda. Platili smo cijenu ritam utakmica, nedostaje nam koji igrač u rotaciji, bit će i dalje teško."

Slijedi AEK…

"Ozbiljna su i kvalitetna momčad, iskusna, gledao sam ih. Nisu bez razloga osvojili dupli krunu. Čvrsti su i jako nezgodni. Čekaju nas dvije jako teške utakmice", zaključio je Bišćan.

Trener Gorice Željko Sopić je istaknuo:

"Uzeli smo bod, igrači su se maksimalno držali plana igre, pokušali smo Dinamo limitirati, nismo dopustili Mišiću da okreće strane, po meni najvažnijem igraču Dinama. To smo uspjeli. Na kraju smo imali sreće, Naravno kad oni izvade tešku artiljeriju i uvedu prvotimce nije lako. Naši dečki bi dali krv, ali to je pitanje kvalitete koju Dinamo ima. Dečki su se potrošili, pola ih ne može vjerojatno stajati, samo borbom i trkom možete nadoknaditi manjak kvalitete. Ne sjećam se kad je Gorica imala dvije šanse kao u ovoj utakmici, Ako želite protiv Dinama na Maksimiru uzeti bod moraju se poklopiti tri stvari – da Dinamo nije raspoložen, da tvoj golman odlično brani i da imate sreće."

