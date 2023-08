Nogometaši Dinama nisu uspjeli na maksimirskom stadionu pobijediti Goricu, dvoboj trećeg kola HNL-a završio je bez pogodaka.

Dinamo je pogotovo u drugom poluvremenu pritisnuo suparnika i stvorio veliki broj prilika, ali je sjajnu večer odradio velikogorički vratar Ivan Banić koji je najzaslužniji za bod Gorice.

Dinamo je tako nakon poraza od Hajduka i pobjede kod Istre 1961 upisao prvi remi u sezoni. Gorica nakon tri kola ima pet bodova te je treća na ljestvici.

Nakon utakmice bacili smo pogled na komentare navijača ispod objave Dinama o krajnjem rezultatu. Izdvajamo neke od njih:

"Nažalost, previše toga podsjeća na Čačićevu eru, samo je on imao Ademija koji je rješavao ovakve utakmice i stvari bi gurnuo pod tepih. Isti igrači su zaštićeni, kasne zamjene, Ljubičić na beku, generalno smo prespori. Šteta jer sam protiv Astane uživao. Moramo biti optimisti, koliko god je to teško kad Ndockyt izgleda kao nešto što nama fali. Baš sam tužan, ali vjerujem da će Bišćan to posložiti samo da odustane od onoga što nas je kod prošlog trenera živciralo i ubrza nas."

"Gorica je na kraju imala većih šansi nego Dinamo, cijela obrana je kiksala, a pogotovo napad. Još od Mandže Dinamo nije doveo klasičnog napadača (koji moze trčati i boriti se za loptu)."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije bitna igra, rezultat i titule, bitni su ideali. Puna podrška novoj upravi, kada se sjetim onih od prije kako su nas uništili, 17 naslova prvaka u 18 godina, 17 puta u 18 godina nastupi u skupinama Lige prvaka ili Europske lige, 70% reprezentacije Hrvatske koja je druga pa treća na svijetu iz Dinama."

"Bravo!!! Ovi bi nas bodovi mogli koštati naslova. I nemojmo sada pričati kako se Hajduk forsira, sami smo si krivi za ovo. U dvije tekme doma mi osvojimo jedan bod."

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.