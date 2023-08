Nogometaši zagrebačkog Dinama poraženi su od grčkog AEK-a s 1-2 (1-0) u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka odigranoj u utorak pred 13.311 gledatelja na stadionu Maksimir.

Nakon dvoboja prve dojmove podijelio je Igor Bišćan:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U drugom dijelu smo griješili forsirajući previše kratkih paseva na svojoj polovici ali ok, tako pokušavamo igrati, nije to problem. Nakon gola smo pogubili ritam i nismo se vratili u utakmicu iako smo u drugom dijelu imali dosta šansi, ali nije to bilo na nivou prvog. Tada smo bili stvarno dobri, ali trebali smo na tom nivou odigrati i prvo poluvrijeme. Kada nam izađe Ivanušec ili neki drugi igrači ozbiljno nam pada kvaliteta i mučimo se do kraja", rekao je Bišćan pa nastavio:

'Razočarani smo'

"Što se tiče Ivanušeca osjetio je umor, mislim da je riječ o grčevima. Bulat nije trenirao dva tjedna i bilo je bitno da ga ne izgubimo zbog premora, bio je dobar i dao je sve od sebe. Morali smo osvježiti momčad."

"Razočarani smo. Bili smo dobri nekih sat vremena do prvog gola AEK-a, nakon toga smo imali par šansi, ali kada smo počeli mijenjati vidio se pad. Igrali smo hrabro i kombinatorno, imali smo šansu na kraju prvog dijela i tko zna kako bi završilo da smo zabili za 2:0, ali nogomet se igra 90 minuta. Iskusni igrači AEK-a su dočekali svoj trenutak i mogli smo čak primiti i više golova."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju je Livaković spašavao Dinamo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Livi je fenomenalno branio. To je kvaliteta, puno znači, ali moraš imati balans u ekipi, moraš imati kvalitetu i širinu da bi držao nivo igre protiv ekipe kao što je AEK."

Uzvrat u Maksimiru

"Jasno je da će tamo biti vatreno, vruće i jako teško. To je stadion koji je baš navijački i domaćinski, ali što je tu je, idemo se boriti, bit će rat i neprijateljsko okruženje, ali idemo se boriti. To se može iskoristiti kao motivacija. Ako išta, vidjeli smo da smo tu negdje i da se možemo boriti s njima. Nije nam trebao drugi gol, drugačije je kada ideš u egalu. Oni neće morati riskirati, a mi da. Dugo nisu izgubili od kuće i to sve govori koliko im stadion znači, ali idemo probati po pobjedu", zaključio je Biščan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oko prijelaznog roka se također osvrnuo na press konferenciji:

"Treba reagirati. Ako želimo igrati nogomet visoke kvalitete i biti konkurenti pa čak i na nešto nižem nivou od ovoga, jer igramo na dva kolosijeka, ovo neće biti dovoljno. Puno se priča, malo toga se realiziralo. Ne znam što će biti dalje, ja o tome ne odlučujem. Do tad se borimo s ovim što imamo", rekao je i zaključio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Sad je već kasno'

"Nema tu nikakve poruke upravi, sve se vidjelo danas. Sjetite se utakmice s Hajdukom. I tad smo imali sličan problem. Ne želim da ispadne da se žalim, ali moramo reagirati. A da ne spominjem mogućnost odlaska igrača, onda će to biti još ozbiljniji problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sigurno da je sad već kasno. Prije mjesec i pol dana smo trebali imati igrače tu da budu spremni odigrati koliko treba. Sat vremena su izgledali baš dobro, ne sjećam se da je AEK u tom periodu uspio išta posebno napraviti osim jedne šanse. Šteta je da se ovako završi."

Uzvratni dvoboj je na rasporedu u subotu, 19. kolovoza, s početkom u 20.45 sati, na AEK Areni u Ateni.

U slučaju povoljnog rezultata i plasmana u zadnje kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, Dinamo će se za plasman u grupnu fazu elitnog europskog klupskog natjecanja boriti protiv belgijskog Antwerpa, a te su utakmice na rasporedu 22. ili 23. kolovoza te 29. i 30. kolovoza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.