Nogometaši zagrebačkog Dinama poraženi su od grčkog AEK-a s 1-2 (1-0) u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka odigranoj u utorak pred 13.311 gledatelja na stadionu Maksimir.

Dinamo je vodeći pogodak postigao u 39. minuti, a strijelac je bio Marko Bulat koji iz slobodnog udarca s oko 25 metara, kad je pogodio gornji desni kut AEK-ovih vrata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, preokret je uslijedio u drugom poluvremenu. Grčki prvak je do izjednačujućeg pogotka došao u 59. minuti, a strijelac je preciznim udarcem s 14 metara bio Švicarac Steven Zuber. Pobjedu grčkom prvaku donio je u 90. minuti Konstantinos Galanopoulos udarcem sa sedam metara.

Uzvratni dvoboj je na rasporedu u subotu, 19. kolovoza, s početkom u 20.45 sati, na AEK Areni u Ateni.

U slučaju povoljnog rezultata i plasmana u zadnje kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, Dinamo će se za plasman u grupnu fazu elitnog europskog klupskog natjecanja boriti protiv belgijskog Antwerpa, a te su utakmice na rasporedu 22. ili 23. kolovoza te 29. i 30. kolovoza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U nastavku donosimo reakcije navijača Dinama s društvenih mreža:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zašto je sudac dozvolio igrati drugo poluvrijeme, s obzirom da naši nisu izašli na teren?"

"Koliko god smo prelijep gol dali, toliko smo prenaivne dobili."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Drugo poluvrijeme jako loše, nigdje nas nije bilo. Taktika loša, uporno na Petka, a vide to ne funkcionira. Bišćan na klupi sjedi, blijedo gleda, nema volje ni žara. Povlače se i čuva rezultat 1-0. Pa daj igraj muški, bori se do zadnje sekunde. Znaju da će biti jako teško im igrati tamo, trebali su to puno bolje odigrati. Hvala Liviju na svim obranama i što nas spasio od još većeg poraza. Bulat je dao prekrasan gol. Navijači svaka čast."

"Jel' Bišćan zna kojih 11 mu je završilo susret i na kojoj poziciji. Čovjek je jednostavno izgubljen."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trener nam je top. Drugi put u sezoni, od gotovog veresija."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sjećam se kako su svi pljuvali po Čačiću lani u ovo vrijeme, a on je em imao skoro maksimalni broj bodova u prvenstvu, em osigurao Ligu prvaka. Toliko o Bišćanu. Užas. Sramotno drugo poluvrijeme."

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.