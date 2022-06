Finski nogometaši do 21 godine pobijedili su vršnjake iz Azerbajdžana s 3-0 na domaćem terenu, u kvalifikacijskoj skupini A za odlazak na Europsko prvenstvo, gdje nastupa i Hrvatska U21.

Ovom pobjedom na vrhu ljestvice su se izjednačili Hrvatska U21 i Finska U21 te imaju po 19 bodova i jednu utakmicu do kraja kvalifikacija.

U srijedu Hrvatska U21 gostuje kod Estonije U21. Utakmica počinje u 18 sati, ali sve će se u ovoj skupini odlučiti nakon toga, u dva susreta koja igra Norveška U21. U petak (10. lipnja) mladi Norvežani gostuju kod Finaca, a potom 14. lipnja igraju domaći susret protiv Azerbajdžana U21.

Mladi Finci su ogled protiv Azerbajdžana U21 riješili u drugom poluvremenu kada su postigli sve golove. Strijelci su bili Skytta u 50., Antman u 55. i Sadiku u 79. minuti.

Komplikacije za Hrvatsku

Norvežani, dakle, imaju bod i utakmicu manje od Hrvata, a ako dobiju obje utakmice idu izravno na Euro. No, sada je u igri Finska, koja do kraja igra utakmicu upravo s Norvežanima. Hrvatska si je time baš zakomplicirala situaciju i sada ima imperativ pobijediti Estoniju kako bi osigurala najmanje drugo mjesto. No, ako kojim slučajem kiksa, Hrvatska će biti u gadnim problemima jer ih mogu preskočiti i Norveška i Finska.

U slučaju da odigraju neriješeno više neće ovisiti o sebi, ali na Euro mogu proći u tom slučaju ako Norvežani i Finci ne uzmu do kraja kvalifikacija tri boda.

Kakva takva utjeha je činjenica da je Estonija lak zalogaj i teški autsajder pa Vatreni ne bi trebali imati s njima problem.