U 20. kolu HT Prve lige Hajduk i Osijek remizirali su na punom Poljudu u nedjelju navečer, a tim se rezultatom najviše okoristio Dinamo, koji će dočekati 2022. na vrhu tablice. Zagrebački sastav tako je ponio jesenski naslov u HNL-u s ne baš uvjerljivom igrom...

U 70. minuti isključen je bio trener Osijeka Nenad Bjelica nakon protesta što Lovrencscic nije dobio drugi žuti karton zbog starta na Bočkaju. Sudac je procijenio kako je to bio "običan" prekršaj poslavši gostujućeg trenera na tribinu. Bjelica je nakon utakmice otkrio što mu je Ljubičić dobacio, da ga je tako izbacilo iz takta?

"Tražio sam žuti karton za Lovrencsicsa, učinilo mi se kako je to prekršaj za žuti karton, a onda je bio sukob sa Ljubičićem. Bio je vulgaran, a mogu mu biti otac. Nije važno što je rekao, to je vulgarno za jednog dečka koji je tek počeo igrati nogomet, možda ću ga trenirati jednog dana. Ima toga jako puno, u prvom me poluvremenu Kalinić ušutkavao", rekao je Bjelica za Novu TV.

Govorio je i o poništenom penalu Bohara...

Nije mi jasno zašto je VAR to poništio jer to nije njegova nadležnost. To može poništiti glavni sudac. To su te nelogičnosti VAR-a koje daju puno prostora za manipulaciju, o tome sam pričao već bezbroj puta. Žao mi je da se to dogodilo.

Prva HNL - 20. kolo

Hr. dragovoljac - Dinamo 0-2 (Perić 17, Andrić 68)

Hajduk - Osijek 0-0

Odigrano u petak i subotu:

Rijeka - Istra 1961 1-0 (Obregon 82)

Gorica - Šibenik 2-3 (Lovrić 12, Stojanovski 68 / A. Jakoliš 30, Delić 51, M. Jakoliš 87)

S. Belupo - Lokomotiva 2-1 (Krstanović 45+2-11m, Marina 78 / Dabro 48)

Ljestvica