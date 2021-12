Nevjerojatno je to s Hajdukom i njegovim navijačima, povezanosti. "Tuđi čovik nikad neće znati, što to veže dalmatinske ljude", grafit je koji je nekad stajao na ulazu u Pakoštane. Slogan je to koji koristi Torcida kad je riječ o toj strasti prema Hajduku...

Euforija

Kolika je euforija vladala za posljednju utakmicu jesenskog dijela HNL-a Hajduka i Osijeka (0-0), pa teško je to opisati riječima. No, posljednjih dana povlači se jedna priča koja je ono, čista ludost. Sportske novosti pišu kako je jedna anegdota o kupovini ulaznica u Zadru dobila posebno mjesto u navijačkim štorijama "kako sam došao do karte za utakmicu". Dakle, dva sata u redu je čekao čovjek za ulaznicu Hajduka i Osijeka, a onda je nestalo papira...

"I šta ćemo sada? - Ima papira u Šibeniku – kazala mu je prodavačica.

Ni pet ni šest, čovjek sjede u auto, ode u Šibenik i vrati se natrag u Zadar sa papirom. I kartom, jasno. Eto, tako su se ljudi na sto načina pokušavali domoći karte, odnosno ne propustiti mogućnost da u nedjelju budu na Poljudu. Pun Poljud u prosincu? To još nismo doživjeli, ali sa Hajdukom je sve moguće. Ili bolje rečeno, ništa nije nemoguće. - Ljudi su dolazili autima, brodovima, avionima, ali i pješke – pričali su nam navijači dok su u kolonama hrlili prema stadionu", stoji u tekstu.

32 000 navijača na Poljudu

Inače, na Poljudu se danas okupilo 32 000 navijača, ambijent je bio veličanstven.

U derbiju 20. kola Prve HNL Hajduk i Osijek su pred 32.000 gledatelja na stadionu Poljud odigrali 0-0, čime je titula "jesenskog prvaka" pripala Dinamu koji je u prvom nedjeljnom susretu kao gost porazio Hrvatski dragovoljac sa 2-0.

Hajduk i Osijek su u sjajnoj atmosferi rasprodanog Poljuda odigrali čvrstu i žustru utakmicu, nažalost bez golova.

Prva HNL - 20. kolo

Hr. dragovoljac - Dinamo 0-2 (Perić 17, Andrić 68)

Hajduk - Osijek 0-0

Odigrano u petak i subotu:

Rijeka - Istra 1961 1-0 (Obregon 82)

Gorica - Šibenik 2-3 (Lovrić 12, Stojanovski 68 / A. Jakoliš 30, Delić 51, M. Jakoliš 87)

S. Belupo - Lokomotiva 2-1 (Krstanović 45+2-11m, Marina 78 / Dabro 48)

