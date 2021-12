Legenda do legende. Najviše ne terenu, a bilo ih je i na tribinama. Vratili su nas u neko drugi doba. Da, uistinu je jučer u dvorani 2 Doma sportova bilo nekako posebno, romantičarski… Uvertira završnim utakmicama 50. izdanja malonogometnog turnira Kutija šibica u Zagrebu bila je revijalna utakmica "Dva kapetana" u čast preminulim legendama Zlatku Cici Kranjčaru i Dušku Popu Popovskom. Gledatelji su mogli uživati u dobrom nogometu, biti zajedno s takvim nogometnim veličinama na jednom mjestu.

Kakva imena na terenu

Među veteranima koji su zaigrali bili su Niko Krnajčar, Dario Šimić, Eduardo da Silva, Marko Mlinarić, Silvio Marić i Alen Peternac. Na tribinama su bili i Robert Prosinečki i Zvonimir Boban, a utakmica je završila u prijateljskom tonu, 6-6. Niko i veliki Žuti svojom su pojavom oduševili publiku. Dosta novinara popratilo je ovaj događaj. Posebno je u centru zanimanja bio Niko. Kao nogometaš, bio je drugačiji od drugih. Uvijek omiljen, pristojan, magija na terenu. Sjajni tehničar, najmlađi kapetan Dinama u povijesti, čovjek koji je u Splitu omiljena persona, koji je zapalio, šokirao nogometnu Hrvatsku svojim odlaskom iz Dinama u Hajduk 2005.

Kranjčar 2005. prešao u Hajduk

Dinamo je cijelu tu jesen 2004. igrao loše, a sva krivnja svijeta je pala na Kranjčarova leđa. Ima istine u tome, ali stvarno malo. Naime, nije, istina, Niko briljirao, ali nisu ni ostali. No ostali su se izvukli, a on nije. I preselio se na klupu. Loše igre su se nastavile, a Zdravko Mamić je igračima srezao plaće kako bi im dao do znanja i svojim diktatorskim principom lupio šakom od stol. Svi su šutke pognuli glave. Kapetan Niko nije. Rođeni Zagrepčanin nije dopustio da se netko s njim igra.

"Bilo je emotivno i lijepo vidjeti sve njegove i Popove prijatelje skupa na okupu. I svakodnevno im se odaje počast, obojica su ostavili trag na ovom turniru, ispisali jedan veliki dio povijesti. Poteza mojih će uvijek biti, trke više neće, a nekad je i nije bilo", rekao je Cicin sin Niko za HTV i briljirao.