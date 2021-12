ROMANTIKA U DOMU SPORTOVA / Legenda do legende: Nećete vjerovati tko se sve pojavio na kultnom turniru; Dvije ikone svojom pojavom bacile tribine u trans

Legenda do legende. Najviše ne terenu, a bilo ih je i na tribinama, vratili su nas u neko drugi doba. Da, uistinu je jučer u dvorani 2 Doma sportova bilo nekako posebno, romantičarski... Uvertira završnim utakmicama 50. izdanja malonogometnog turnira Kutija šibica u Zagrebu bila je revijalna utakmica "Dva kapetana" u čast preminulim legendama Zlatku Cici Kranjčaru i Dušku Popu Popovskom. Među veteranima koji su zaigrali bili su Niko Krnajčar, Dario Šimić, Eduardo da Silva, Marko Mlinarić, Silvio Marić i Alen Peternac. Na tribinama su bili i Robert Prosinečki i Zvonimir Boban, a utakmica je završila u prijateljskom tonu, 6-6. Cico i veliki Žuti svojom su pojavom oduševili publiku. Dosta novinara popratilo je ovaj događaj... "Bilo je emotivno i lijepo vidjeti sve njegove i Popove prijatelje skupa na okupu. I svakodnevno im se odaje počast, obojica su ostavili trag na ovom turniru, ispisali jedan veliki dio povijesti. Poteza mojih će uvijek biti, trke više neće, a nekad je i nije bilo", rekao je Cicin sin Niko za HTV. "Hvala publici što je došla u velikom broju i podržala svaki dobar potez. Manje-više svi se poznajemo i drago mi je što je utakmica završila neodlučeno. Nadam se da nas njih dvojica negdje gore gledaju", kazao je Mlinarić. U Zagrebu je zaigrao i slavni hrvatski golgeter Eduardo Da Silva, bivši hrvatski reprezentativac, nekad ubojiti napadač zagrebačkog Dinama, Arsenala i ostalih... "Drago mi je što sam pozvan i igrao ovu utakmicu, uvijek je lijepo doći u Hrvatsku i Zagreb. Najvažnije je smo se svi veselili. Prije sam igrao, na početku karijere i Kutiju šibica, kasnije nisam mogao zbog obaveza, ali uvijek sam volio ovdje doći, rekao je Eduardo i dodao: "Cico Kranjčar mi je bio prvi trener u A reprezentaciji, od malena me pratio, od juniora i kadeta Dinama i dao mi podršku, to ću zauvijek pamtiti."