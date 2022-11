Nogometaši Tottenhama pobijedili su ovoga tjedna u posljednjem kolu skupine D Lige prvaka na gostovanju francuskog velikana Marseille, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, s 2-1 u ogledu 6. kola skupine D Lige prvaka. Tim rezultatom je Tottenham izborio osminu finala ovog natjecanja, dok je Marseille ispao iz Europe.

Uz ispadanje iz Lige prvaka, Tudorov Marseille nalazi se u rezultatskoj krizi i u domaćem prvenstvu, u kojemu je u posljednje četiri utakmice tri puta izgubio i jednom odigrao neodlučeno.

Našeg Tušu francuski mediji već smjenjuju s klupe, a kritizirale su ga legende kluba Mamadou Niang i Mathieu Valbuena, ponajviše jer nije pružio priliku Dimitriju Payetu, ponajvećoj zvijezdi momčadi.

Payet mudro zbori

"Pola sada prije kraja utakmice bio sam uvjeren da će Tudor izvući Guendouzija i uvesti Payeta. To je bila najlogičnija zamjena koju je mogao napraviti, a nije. Znamo kako je sve završilo, Guendouzi je izgubio loptu za pobjednički gol Tottenhama, a nama je trebao igrač Payetovog profila. Ne znam gdje je Tudoru bila pamet kada je radio zamjene", rekao je Niang, a kasnije se javio Valbuena.

"Protivnik se branio u niskom bloku, a on je išao na pobjedu. Uopće nije iskoristio igrača koji je savršeni profil za probiti takvog suparnika. Payet je savršeni tehničar koji zna donijeti loptu u opasnu zonu, zabiti iz daljine i sjajno izvodi prekide. Sve što je Marseilleu trebalo i što je falilo, a Tudor ga uopće ne uvede u igru".

Sada se oglasio i Payet, koji je progovorio o svojim problemima s Tudorom i činjenicom da ne igra koliko bi možda htio.

"Bio sam jako frustriran što nisam bio na terenu, ali tako je svaki put kada ne igram. Ja uvijek želim biti na terenu, natjecati se, a na treneru je da donosi odluke koje se moraju poštivati. Da je Kolašinac zabio onu priliku, sad ne bi pisali o Payetu. Kada sam ja na svojoj razini, kada sam igrač odluke, trener će me uvesti. Nije on lud. To je moj način razmišljanja. Trener je taj koji odlučuje, ako misli da je momčad bolja bez mene, ona ima svoje razloge, a na meni je da dokažem da je u krivu", zaključio je.

Inače, Payet je jednu sezonu proveo u West Hamu, gdje je ostvario senzacionalne rezultate sa Slavenom Bilićem. Hrvatski strateg nije mogao zamisliti momčad bez njega, dok s drugim Hrvatom nije takve sreće…