Moramo se naučiti nositi i s porazima, rekao je Marko Bijač, vratar hrvatske vaterpolske reprezentacije, uoči nastavka turnira na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki gdje Hrvatska neće igrati u četvrtfinalu.

Nakon poraza od Crne Gore 12-13, u razigravanju za četvrtfinale, hrvatskim igračima ostala je borba za poredak od devetog mjesta, a prvi suparnik u tom dijelu turnira bit će Kanada. Utakmica se igra ovog utorka u 5 sati ujutro po hrvatskom vremenu.

"Iznimno je teško u ovom trenutku, ali naša je dužnost i obaveza završiti ovaj turnir dostojanstveno. Nama igračima je najteže budući da je puno rada i muke uloženo tijekom cijelog ovog ljeta, a nažalost nismo to uspjeli pretočiti u dobar rezultat. No, to je sport, moramo se naučiti nositi s ovakvim trenucima", rekao je vratar Bijač te je nastavio u sličnom tonu.

"Dužni smo i prema sebi i prema svima ostalima prikazati Hrvatsku do kraja u najboljem izdanju. Nakon toga nam preostaje tri-četiri mjeseca za dobru analizu ovog što se dogodilo u Fukuoki i da na idućem velikom natjecanju, u Izraelu na Europskom prvenstvu, vidimo bolju Hrvatsku“, završio je Bijač.