Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je dvoboju osmine finala Svjetskog prvenstva u Fukuoki od Crne Gore s 12-13 (3-2, 0-3, 5-4, 4-4).

Utakmica je počela s dva neiskorištena napada. Prvo je Crna gora izgubila loptu, a onda je pogriješio i Žuvela u našem prvom napadu. No, ubrzo nakon toga Barakude stižu do gola, pogodio je Harkov iz peterca. Prednost nije dugo trajala jer su Crnogorci izjednačili u sljedećem napadu i odmah nakon toga iskoristili igrača više te poveli 2:1. Barakude su potom izjednačile i bila je riječ o vrlo posebnom pogotku. Butić je zabio tisućiti gol za Hrvatsku na svim SP-ovima.

Nakon toga je bilo dosta isključenja sa svake strane, a nakon dužeg razdoblja u kojemu su mreže mirovale, Hrvatska je ipak uspjela doći do gola. Zabio je Harkov za 3:2 i tim rezultatom je završena prva četvrtina.

Druga četvrtina počela je s dvije fenomenalne obrane Bijača, skidao je zicere, no to nismo uspjeli iskoristiti, pa su Crnogorci izjednačili nakon dvije minute igre u drugoj četvrtini. Zabio je Ukropina. Nakon toga je Crna Gora ušla u dobru seriju. Prvo Averka zabija za 4:3, a dvije minute nakon toga Ukropina povisuje na 5:3 i do poluvremena nije bilo promjene rezultata. Bila je ovo katastrofalne četvrtina za Hrvatsku koja je izgledala potpuno nemoćno i nije uspjela zabiti niti gol.

Kako je završilo prvo, tako je počelo i drugo poluvrijeme. Crnogorci su nam ponovno zabili, krasno je iz daljine pogodio Matković.

A potom su se Barakude konačno probudile.Zabili smo dva gola, Marinić-Kragić i Latić su zabili i primaknuli smo se na -1. No, tu nije bio kraj naše sjajne serije. Marinić-Kragić je zabio za izjednačenje, a potom je Bijač upisao vrijednu obranu te Butić zabio za 7:6. Crnogorcima smo napravili seriju 4:0.

Potom su Crnogorci stigli do izjednačenja, pa se i vratili u vodstvo i treće četvrtina je završena njihovom prednošću 9:8.

Barakude su oblično otvorile zadnju četvrtinu. Ante Vukičević je strašnim udarcem izjednačio, a ubrzo nakon toga Bijač je upisao svoju 12. obranu. Odmah potom Bukić nas je ponovno doveo u vodstvo, no vodstvo nije dugo potrajalo jer Spaić pogađa za 10:10.

Velika borba u bazenu u zadnjoj četvrtini, igralo se gol za golom, a u završnici je Matković dobveo Crnogorce u prednost, hrvatski vaterpolisti su dva puta pogodili vratnicu pa ispali sa Svjetskog prvenstva.

Četiri je gola postigao Marinić-Kragić, a po tri su zabili Butić i Harkov, dok je Matković s pet golova predvodio Crnogorce.

Hrvatska će u Fukuoki tako u borbu od 9. do 12. mjesta.

___________________________________________________

Hrvatska je u svojoj skupini osvojila drugo, a Crna Gora u svojoj treće mjesto i tim reprezentacijama slijedi međusobni dvoboj koji kao nagradu donosi plasman u četvrtfinale.

Crnu Goru poznajem odlično i siguran sam da nas čeka strašno teška utakmica, rekao je izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak prije nedjeljnog ogleda u 10 sati koji pobjedniku donosi plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

„Znam njihove igrače i izbornika. Jasan mi je njihov sustav, njihov način razmišljanja te je sasvim jasno da će protiv Crnogoraca biti jako teško. Oni su vrh svjetskog vaterpola, uvijek su među osam, makar treba priznati da im u posljednje vrijeme izmiču medalje. Dinamična su i mlada momčad te se kod njih točno sve zna, tko što radi. Kompaktni su i imaju ritam, a ono što mi ne smijemo jest upasti u taj njihov ritam“, rekao je hrvatski izbornik Tucak te naglasio na čemu će inzistirati.

„Treba nam strogo kontrolirani napad i svesti sve na pozicijsku igru. Moramo znati tko kada završava, sve detalje moramo dogovoriti i onda vjerujem u pobjedu. Nemamo problema u momčadi, krvavo smo i pošteno radili na pripremama te se nadamo pozitivnom rezultatu. Moramo napraviti sve što znamo i možemo jer se tada imamo pravo nadati. Nama je na ovom prvenstvu cilj plasman u finale, a ova prva stepenica prema tome bit će jako teška“, ustvrdio je izbornik Tucak.