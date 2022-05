Dinamo je danas na Maksimiru dočekao Hajduk gdje je Bruno Petković u 53. minuti zabio pogodak za 1:0. Utakmica je obilježena brojnim prekidima, a najveći se dogodio u 72. minuti.

Bad Blue Boysi tada su napravili ogromnu bakljadu, bacali su baklje i na teren, a one su zahvatile i svoj transparent koji se potom zapalio. Došlo je i do požara pa su morali intervenirati vatrogasci. Pukla je i mreža kod Dominika Livakovića pa su i nju morali nekako zakrpati. Cijeli prekid trajao je na kraju deset minuta dok BBB cijelo to vrijeme nisu prestajali s pjesmom.

Bez Torcide na Maksimiru

Podsjetimo kako se navijači Hajduka ne nalaze na južnoj tribini. Naime, policija i redarska služba na ulazu na južnu tribinu Torcidi je zabranila unos bilo kakvih transparenata. Na derbi je došlo nešto manje od dvije tisuće Hajdukovih navijača, ali se čini kako oni neće podržati svoj klub, odnosno ući na stadion.

Hajdukovim navijačima su, naime, prije četiri dana poslane precizne upute oko unosa navijačkih rekvizita i transparenata, a Dinamo napominje kako su torcidaši te upute ignorirali pa im je zbog toga unos rekvizita i transparenata zabranjen.

