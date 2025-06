Baturina sletio u Italiju i iz automobila dao prvu izjavu talijanskim novinarima

Martin Baturina sletio je u Italiju nakon potpisivanja za talijanski Como. Danas je došao u Italiju gdje će obaviti liječnički pregled i službeno postati igrač Coma.

Dinamo bi, ako se ostvare svi bonusi, mogao zaraditi i 25 milijuna eura, a Baturina je danas sletio u Milano gdje su ga već dočekali novinari. Baturina im se obratio iz automobila, a novinari su krenuli pričati talijanski pa ih je Baturina zamolio da govore engleski. Kratko je poručio da je jako sretan što je tu i da jedva čeka zaigrati za Como.

Como vodi legendarni Cesc Fabregas, prošle su sezone završili na desetom mjestu, a imaju velike ambicije doći u sam vrh talijanskog nogometa i igrati Ligu prvaka. To dokazuje i novac koji su platili za Baturinu, a neće tu stati s pojačanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Samir Toplak za RTL Danas komentirao Bobanov remont Dinama i špekulacije oko Petkovića