Željko Kopić je novi privremeni trener Dinama nakon što je u srijedu navečer Damir Krznar podnio ostavku poslije ispadanja u Kupu.

Predsjednik Dinama Mirko Barišić je na posebnoj konferenciji za medije potvrdio imenovanje Kopića i to do kraja polusezone.

Barišić je na press konferenciji i ponudio Krznaru ostanak u klubu.

"Klub i ja mislimo sve najbolje o Krznaru. On je veliki znalac, ali nije napravio dobre rezultate. Napravio je moralan čin i očekujem da će to biti šok za igrače" Zahvaljujemo mu, on je bez obzira na sve bio uspješan trener, uzeo je duplu krunu i igrao četvrtfinale Europa lige", rekao je pa poručio:

"Krznar ima izbor, može ostati i mi ga želimo zadržati, a koje mjesto želi u klubu to ovisi o njemu".