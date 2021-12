Bivši trener Hajduka i dosadašnji šef Dinamove omladinske škole, Željko Kopić, je novi privremeni trener Dinama nakon što je u srijedu navečer Damir Krznar podnio ostavku poslije ispadanja u Kupu. Predsjednik Dinama Mirko Barišić je na posebnoj konferenciji za medije potvrdio imenovanje Kopića i to do kraja polusezone.

Kopić (44) je aktualni direktor omladinske škole Dinama, a u karijeri je Lučkog, Cibalije, Zagreba, Slaven Belupa i Hajduka u sezoni 2017-2018. Upravo će protiv Hajduka u nedjelju na Maksimiru Kopić imati svoj debi na klubi zagrebačke momčadi.

Krznar je dao ostavku nakon poraza u četvrtinalu Kupa na Maksimiru od Rijeke (1-3).

Dinamo je trenutno treći u Prvoj HNL, s tri boda manje i utakmicom manje od vodećeg Osijeka. Zagrepčani su osigurali europsko proljeće, a zadnji dvoboj protiv West Hama za sedam dana odlučit će hoće li nastaviti natjecanje u Europskoj ligi ili Konferencijskoj ligi.

Tijek presice

Na konferenciji su predsjednik Mirko Barišić i novi trener Željko Kopić, dosadašnji šef akademije.

Prvi je riječ dobio Barišić. "Zamolili smo Željka Kopića šefa omladinske škole, da preuzme momčad. Imamo još pet važnih utakmica u gustom rasporedu i neće biti lako. Zahvaljujemo mu što je pristao voditi momčad.

"Klub i ja mislimo sve najbolje o Krznaru. On je veliki znalac, ali nije napravio dobre rezultate. Napravio je moralan čin i očekujem da će to biti šok za igrače. Zahvaljujemo mu, on je bez obzira na sve bio uspješan trener, uzeo je duplu krunu i igrao četvrtfinale Europa lige. Krznar ima izbor, može ostati u klubu i mi ga želimo zadržati, a sve ovisi o njemu.

Igre nisu bile toliko loše, ali rezultati jesu i bili su katastrofalni. Uvjeren sam da ćemo do kraja prvenstva jurišati na titulu koja će nam onda omogućiti da opet igramo kvalifikacije za Ligu prvaka. Sigurno je da postoji i odgovornost nas kao Uprave i zato mislim da je odgovorno da smo našli ovako optimalno rješenje. Kopiću želim da pokaže ono što sigurno zna i sigurno će postići neki uspjeh, a kada završi ova serija od pet utakmica, želim da sjednemo s njim i razgovaramo o tome kako ćemo dalje", rekao je Barišić.

Riječ je potom dobio Kopić.

"Bio sam godinu i pol dana na poziciji voditelja nogometne škola u Dinamu, s klubom smo napravili puno i velike smo pomake napravili u principima igre, infrastrukturi i ogroman broj juniora igra za B momčad. Zadovoljnim me čini i podatak da se od 12 natjecateljskih ekipa, njih 10 nalazi na prvom mjestu. Krznarova ostavka je specifičan trenutak i svi smo zajedno stajali iza njega i ekipe i vjerovali da se mogu popraviti. No, završilo je kako je završilo, Krznar je povukao svoj potez, a Uprava je sa mnom i ja sam se stavio na raspolaganje. Dogovor je bio da sam tu do kraja polusezone i da napravimo sve što možemo da ostvarimo rezultate koje svi priželjkuju", rekao je Kopić i otkrio da će prvo trening voditi Alen Peternac i da će naknadno obavijestiti o imenovanju stručnog stožera.

Barišić je zatim rekao kako Dinamo nije kontaktirao niti s jednim trenerom koji se spominjao ovih dana u medijima i rekao je sljedeće: "Uprava uvijek snosi odgovornost za sve djelatnosti koje se u klubu događaju. Međutim, odlazak pet stožernih igrača koje smo prodali je veliki problem. Trener je imao zadaću da napravi tranziciju ekipe koja se ne može obaviti preko noći, ali smatramo da je rezultati nisu bili adekvatni kvaliteti momčadi", rekao je predsjednik.

Potom je Kopić nastavio...

"Svi koji su pratili moj razvojni trenerski put, znaju da sam bio u zahtjevnim situacijama i da nije bilo lako. Ne stavljam sada svoju ambiciju niti sebe u prvi plan, ovdje sam samo u interesu Dinama. Što se Hajduka tiče, znaju svi da sam bio tamo i da sam tada maksimalno radio u interesu kluba i u jednom periodu imao kvalitetne rezultate. U nedjelju nas čeka kvalitetna utakmica", rekao je novi trener Dinama pa je govorio o odnosu s Krznarom.

"S njim sam kontaktirao svakodnevno, vodili smo razgovore o funkcioniranju cijele strukture i upoznat sam s puno stvari vezanih za momčad. No, drugačije je kada uđeš u svlačionicu, trebat će mi malo vremena.

Rekao sam u najavi da očekujem kvalitetnu utakmicu, poznajem mentalitet i što se tamo događa i kad je dobro i kad nije. Sad su u jednom zamahu, pratio sam rad trenera Dambrauskasa, ali vjerujem u ovu momčad, jer imamo kvalitetu, moja je vjera u svlačionicu apsolutna. Pogledao sam sve utakmice otkad sam tu, vjerujem da ćemo biti na razini na kojoj moramo biti već u nedjelju", zaključio je Kopić.