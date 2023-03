Real Madrid - Barcelona

Santiago Bernabeu, polufinale Kupa kralja

0-1

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho - Modrić, Camavinga, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Balde, M. Alonso, Busquets, Kessie, De Jong, Raphinha, Gavi, Torres

Nakon što je Barcelona već osvojila španjolski Superkup, a u Primeri ima velikih sedam bodova prednosti ispred Reala, Kup Kralja je treća domaća 'bojišnica' na kojoj bi Katalonci mogli biti bolji od najvećeg suparnika.

Real Madrid je mogao do vodstva već u prvoj minuti kada je Carvajal sjajnom dubinskom loptom izbacio Luku Modrića iza obrane Barcelone. Kapetan Vatrenih sjurio se u šesnaesterac i pucao iskosa s desne strane, ali završilo je to u vanjskom dijelu mreže.

U 12. minuti zatresla se mreža Barcelone koju je iz blizine pogodio Karim Benzema, ali je sudac opravdano poništio gol zbog zaleđa. Kraljevi su imali potpunu inicijativu prvih 25 minuta kada smo prvi put na terenu vidjeli i povišene tenzije, a na kraju je zbog unošenja u lice sucu požutio Vinicius Junior.

Samo minutu kasnije na centru je loptu izgubio Camavinga, Katalonci su povukli brzu kontru koju je golom završio Kessie. Kako je sudac pokazao zaleđe, morao se uključiti VAR koji je potvrdio gol za vodstvo Barcelone 1-0.

U 34. minuti ponovno je pokušao Modrić, čiji udarac ovog puta odlazi pokraj gola. Real je novu priliku imao u 41. kada je Carvajal ostao sam na 10-ak metara iskosa, no udarac iz prve odlazi visoko iznad gola.

Real je bolje otvorio i nastavak utakmice, a prvu priliku imali su 49. minuti kada je udarac Viniciusa s 10-ak metara u posljednji trenutak blokirao Araujo. Nastavio je Kraljevski klub s velikim pritiskom i nakon toga, no prvu pravu priliku igrali su Katalonci i to u 72. minuti. Opet je pred golom Reala naopasniji bio Kessie, čiji udarac s 11 metara pogađa suigrača Fatija koji tako spašava domaćine. Nešto od Reala napokon smo vidjeli u 90. minuti kada je iz daljine opalio Rodrygo, no otišlo je to pokraj vratnice. Prejalovih 90 minuta od 'Kraljeva preokreta', no priliku će imati u uzvratu za mjesec dana. U međuvremenu nas 19. ožujka čeka El Clasico u prvenstvu.

Luka Modrić igrao je do 84. minute kada ga je zamijenio Alvaro.

U drugom polufinalu Osasuna je u prvoj utakmici u domaćem terenu u Pamploni s minimalnih 1-0 pobijedila Athletic Bilbao.