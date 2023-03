PRIVUKLA VELIKU PAŽNJU / Vruće fotografije otkrivaju njenu tetovažu na intimnom mjestu: Zbog nje je sada žestoko morao reagirati Ronaldo

Venezuelanska influencerica Georgilaya u ožujku prošle godine na Instagramu je objavila selfie s Cristianom Ronaldom. Sada tvrdi da ju je portugalska zvijezda nakon tog selfieja pozvala u svoju sobu u hotelu reprezentacije te da je s njom prevario tada trudnu Georginu Rodriguez. "Kada sam pročitala poruku, pomislila sam da ćemo samo razgovarati i da ću možda dobiti još koju fotografiju. Nisam pomislila da će biti seksa, no činjenica je da se to dogodilo. Pristala sam, no unatoč tome osjećala sam se izmanipulirana slavom i moći Cristiana Ronalda", priča Georgilaya te dodaje kako je bila na rubu razvoda jer ju je mučila krivnja što je supruga prevarila s Ronaldom. Portugalski nogometaš oštro je demantirao njezine izjave. "To su laži i klevete", poručio je. Inače, Georgilaya na društvenim mrežama često objavljuje provokativne fotografije koje otkrivaju da ima tetovažu na preponama.