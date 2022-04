Puno je prašine podiglo ogromno prisustvo navijača Frankfurta jučer na Camp Nou. Eintracht Frankfurt u uzvratnoj je jučerašnjoj utakmici četvrtfinala Europske lige pobijedio Barcelonu 3-2 i izbacio je iz natjecanja.

Invazija na Barcelonu kakva se ne pamti

Da stvar i ljutnja po Katalonce bude gora, Eintracht Frankfurt do epske pobjede došao je pred 30 000 svojih navijača, prema nekim procjenama na Twitteru i 40 000. Krovna organizacija europskog nogometa Uefa mogla bi kazniti i Barcelonu i Eintracht zbog velikog broja njemačkih navijača na tribinama, kao i miješanja pristalica Eintrachta i Barce na samim tribinama. Dakle, radi se o propustima oba kluba.

Prema Uefi, Eintracht Frankfurt trebao je biti upoznat s time koliko će njihovih navijača doći, piše španjolska Marca. No, dogodilo se da su navijači iz Njemačke došli u puno većem broju nego što su dobili službeno ulaznica za gostujuću tribinu, odnosno dio stadiona, te su još pokupovali i one koje su bile i službenoj prodaji. Tako su na Camp Nou činili većinu, ali ne samo to. Njihovo prisustvo među pristalicama Barcelone, odnosno po svim tribinama, bilo je potencijalno opasno zbog mogućnosti izbijanja sukoba.

"Ni invazija na katalonsku prijestolnicu, ni njemački nedostatak kontrole (mirne, da) unutar Camp Noua ne ulazi u pravilo UEFA-e za ispravno osporavanje utakmica njezinih natjecanja.

Uefa je rigorozna

"Pravilo jasno kaže da navijači moraju biti prikladno odvojeni unutar stadiona, svako u svom sektoru. Ni pod kojim okolnostima se ne mogu se navijači miješati na tribinama, kao što se dogodilo na Camp Nouu. Ovdje je dio nemara dva kluba.

Eintracht Frankfurt ima obvezu znati kretanje ovih navijača, nešto što se nije dogodilo. Evidentno je da čelnici njemačkog kluba nisu odgovorni za kretanje svih građana, ali su trebali upozoriti na posljedice, jer znaju da prisutnost njihovih navijača ne smije prelaziti pet posto koliko je dužan svaki klub dati posjetitelju", stoji u tekstu Marce.

Veće sankcije

Sa svoje strane, Barcelona je, kao organizator utakmice, dužna kontrolirati kome i kako prodaje ulaznice. Za sliku koja se mogla vidjeti na Camp Nou koji je tog dana bio njemački stadion, odgovorni su čelnici Barçe, jer ni u jednom trenutku nisu imali kontrolu nad odredištem tih ulaznica.

Eintracht je imao šest puta više navijača od pet tisuća, koliko je najavljeno na tribinama kultnog katalonskog zdanja. Toliko je ulaznica morala dostaviti Barcelona za navijače njemačkog kluba.

Međutim, već par sati prije utakmice bilo je jasno da će Eintracht na Camp Nouu imati domaćinsku atmosferu kad je nepregledna kolona njemačkih navijača u bijelom u procesiji krenula prema stadionu. Na Camp Nouu bilo je ukupno 79.468 gledatelja. Od toga ih je 49 tisuća navijalo za Barcelonu, a njih čak 30.648 za Eintracht.

'Poduzet ćemo sve mjere oko toga'

Predsjednik kluba Joan Laporta dramatičnom se izjavom osvrnuo na taj problem:

"Ovo što se dogodilo na tribinama je sramota i ne smije se ponoviti. Nismo ni mogli pobijediti. Svi smo tužni i ljuti zbog poraza, ali to se mora prihvatiti. Ipak, osjećamo se poniženima zbog toga što se dogodilo na tribinama. Poduzet ćemo sve mjere oko toga", prenosi katalonski Mundo Deportivo.

Trener Barcelone Xavi je istaknuo:

"Cilj nam je bio finale ovog natjecanja, a sada smo ispali već u četvrtfinalu. Evidentno je da nam atmosfera na našem stadionu nikako nije pomogla. Iz kluba kažu da to provjeravaju. Vidjet ćemo".

Katalonci ogorčeni

"Velika nazočnost navijača Eintracht Frankfurta na Camp Nouu izazvala je veliko ogorčenje među članovima i navijačima Barçe i vlasnicima sezonskih ulaznica koji smatraju da su ulaznice koje je klub imao na raspolaganju zahvaljujući više od 26.000 sezonskih ulaznica viškove je trebalo prodati katalonskim navijačima, a ne Nijemcima, u ovako važnoj utakmici, piše Mundo Deportivo.

Jedan od članova koji je otišao na Camp Nou bio je Ernest Sant, osnivač i prvi predsjednik Penya Almogàvers, jedne od grupa koje čine dio Grada d'Animacióa, koji nije oklijevao izraziti svoje razočaranje na društvenim mrežama velikim prisutnost navijača Eintrachta na stadionu Barcelone.

"Bio sam na Camp Nouu više od 40 godina na svakoj utakmici, zadnje 33 s Penya Almogàvers. Mogu nabrojati na prste jedne ruke utakmice koje sam propustio. No, nikad nisam imao tako lošu noć kao što je bila", objavio je Ernest Sant, koji je također dodao da "za ono što se jučer dogodilo nije kriv član odnosno članovi-navijači kluba, nego samo i 100% uprava koja sa 27.000 ulaznica s kojima je raspolagala mogla napuniti Camp Nou ljudima iz Barçelone, a oni su ulaznice radije prodavali Nijemcima samo da zarade novac."