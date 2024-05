NIJEMAC SE KOCKA / Hansi Flick odbio Chelsea: Jedina želja mu je naslijediti Xavija i voditi Barcelonu

Flick je od 2000. do 2005. vodio Hoffenheim. Potom je imao stanku sve do 2019. kada je preuzeo Bayern, dok je od 2021. do 2023. godine bio izbornik Njemačke