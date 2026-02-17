FREEMAIL
drama u la ligi /

Barcelona se ne miri s gubitkom liderske pozicije: Evo što kažu stručnjaci o spornoj situaciji

Barcelona se ne miri s gubitkom liderske pozicije: Evo što kažu stručnjaci o spornoj situaciji
Foto: rosdemora/Alamy/Profimedia

Sudski analitičar je rekao svoje

17.2.2026.
7:59
Sportski.net
rosdemora/Alamy/Profimedia
FC Barcelona poražena je 2:1 kod Girona FC u 24. kolu La Liga i propustila vratiti se na vrh.

Gosti su poveli u 59. minuti preko Cubarsíja, no Girona je brzo izjednačila, a u 86. minuti Beltrán zabija za potpuni preokret. Barcelona je ranije imala veliku šansu iz penala, ali Yamal je pogodio stativu.

Susret je obilježila i sporna situacija kod pobjedničkog gola Girone, Jules Koundé je prvi stigao do lopte, a potom ga je protivnički igrač nagazio po stopalu. Francuz je pao i ostao ležati na travnjaku, no sudac Soto Grado nije prekinuo igru. Akcija se nastavila, lopta je došla do Beltrána koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora zabio za 2:1. VAR se nije oglasio, iako su usporene snimke pokazale kontakt, što je izazvalo bijes gostiju i klupe trenera Hansi Flick.

Sudački analitičar za španjolske medije poručio je sljedeće: "Čist udarac. Gol nije smio biti priznat". Ipak, ni glavni sudac ni VAR nisu dijelili to mišljenje.

Barcelona sada zaostaje dva boda za vodećim Real Madrid, koji je vrh preuzeo nakon pobjede protiv Real Sociedad.

POGLEDAJTE VIDEO: Spektakl u najavi uz probleme na obje strane: Barcelona protiv PSG-a za sve sladokusce

BarcelonaSuđenjeLa LigaReal Madrid
