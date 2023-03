Dani Olmo jedno je od najvećih otkrića Dinamove škole nogometa i jedan od najvećih projekata kluba. Olmo je prije tri godine otišao iz Dinama i u Leipzigu se isprofilirao u jednog od najboljih ofenzivaca na svijetu. Dinamo je tada zaradio trideset milijuna eura, a ugovor s njemačkim klubom vrijedi mu do ljeta 2024. godine. Dinamo je dogovorio i bonuse koje će zaraditi prilikom Olmova sljedećeg transfera.

Posljednjih dana pojavila se informacija kako je Olmo pred potpisom za novi klub. Barcelona nije prestala pratiti svog nekadašnjeg kapetana još od dolaska u Dinamo, a sada je Olmo bliže povratku u Barcelonu nego ikada prije. No izgleda kako taj transfer, osim Barceloni, neće nikome donijeti ništa dobro.

Podla igra Xavija i Barcelone

Katalonski Mundo Deportivo otkrio je tajni plan Barcelone za povratak Olma.

“Otkako je Dani Olmo sa 16 godina otišao u zagrebački Dinamo, Barcelona ga nije prestala pratiti. Štoviše, od tada ga je tri puta službeno pokušala vratiti, ali su sve njene ponude odbijene. Posljednja je bila na kraju ljetnog prijelaznog roka 2021. i onda je na zimu doveden Ferran Torres, igrač sličnog profila, i to uz odštetu od 55 milijuna eura. Barca je sada krenula u novu ofenzivu, i to kada je Olmo na vrhuncu karijere'', tvrde Katalonci.

"Barcelona je zato tijekom SP-a u Dohi organizirala sastanak s ljudima bliskim Olmu. Na njemu je bio i Xavi, koji je nahvalio Olma i iskazao mu divljenje te istaknuo da mu je on najveća želja. No, podvukao je da Barcelona zbog jako teške financijske situacije ne može platiti odštetu za njega. Zato su ponudili način na koji je to moguće izvesti besplatno: da Olmo odbije Leipzigovu ponudu novog ugovora te da se u ljeto iduće godine u Barcelonu vrati kao slobodan igrač'', stoji u Mundo Deportivu.

Kao i Leipzigu, varijanta Danijeva odlaska za 40 milijuna više bi odgovarala i zagrebačkom Dinamu koji ima pravo na 20 posto Leipzigova profita od njegova transfera u treći klub. Dinamo bi tada zaradio dodatna dva milijuna eura.