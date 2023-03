Hrvatski nogometni prvak Dinamo na svojim je internetskim stranicama predstavio sve članove nove klupske uprave u kojoj su Vlatka Peras, Dario Šimić, Danijel Tomačić i Damir Podnar.

"Mogu reći da sam se za ovu ulogu spremao i ovih 13 godina nakon igračke karijere, i poslovno i nogometno. Tu je, dakako, i snažna emocija, ali i odgovornost. Ja sam dijete ovog kluba, rođen u ovom gradu," istaknuo je Šimić, bivši igrač maksimirskog kluba i bivši reprezentativac sa 100 utakmica u nacionalnom dresu.

Nakon igračke je karijere pokrenuo udrugu Nogometni sindikat te je radio kao skaut nekadašnjega europskog prvaka Milana.

"Osjećam da mogu pomoći.Moj poslovni put nakon igračke karijere omogućio mi je sudjelovati u različitim procesima, u vođenju i delegiranju ljudi, pomogao mi je u viziji, koncepciji, strategiji," dodao je pa najavio timski rad nove 'vlade'.

"To je način kako funkcioniram. Djelovat ćemo zajednički na čelu s predsjednicom Uprave, Vlatkom Peras. Za početak je najvažnije da osvojimo naslov prvaka. Stojim maksimalno na dispoziciji sa znanjem, iskustvom, brojnim kontaktima, od bivših igrača, skauta, kolega i prijatelja koje uvijek mogu nazvati i dobiti informaciju, od Argentine, Brazila, Belgije, širom svijeta… To bi trebala biti dodatna vrijednost za koju se nadam da će se vidjeti u sljedećim godinama na maksimirskom travnjaku. Sjećam se kad smo krajem 1990-ih imali vrhunsku momčad satkanu ponajprije od domaćih igrača, iskusnih dinamovaca. Mislim da to i dalje treba biti naš put, da kičmu momčadi čine naši iskusni igrači, pravi karakteri koji će mladima pomagati u razvoju", zaključio je Šimić.

Spojili poslovni i nogometni svijet

Novo ime u klupskoj Upravi je i Danijel Tomačić, direktor Lana grupe, jednog od vodećih Dinamovih sponzora. Uz snažan poslovni background ima i bogato iskustvo u samom nogometu. Nakon igračke je karijere bio savezni sudac, savezni instruktor, delegat na utakmicama 1. NL, povjerenik za suđenje, djelatnik županijskog nogometnog Saveza, član desetak različitih komisija, član Uprave NK Karlovac 1919.

"Jasno je da je velika čast i iznimno zadovoljstvo raditi u našem najtrofejnijem klubu. Poseban je osjećaj kad uspijete spojiti poslovni i nogometni svijet, a kad pritom napravite značajan sportski i financijski rezultat, to znači napredovanje u svakom smislu. Veliki je izazov uopće i uhvatiti se tako ozbiljnog i odgovornog posla kakav je u Dinamu, a sve ostalo je nadogradnja, implementiranje ideja, planiranje, preveniranje, odlučivanje, korekcije, odgovornost, lojalnost i, naravno, ljubav," naglasio je 44-godišnji Tomačić.

I uspješni sportski direktor pronašao svoje mjesto

Darko Podnar najmlađi je od trojice novih članova, Zagrepčanin rođen 24. siječnja 1980. godine. U Dinamo je došao s backgroundom uspješnoga sportskog djelatnika pri čemu se posebno ističe opus u NK Istra 1961.

"Prije nego što sam ušao u nogomet radio sam u trgovačkim društvima koja su se praktički bavila business-consultingom. Tu dobiješ kompletan spektar pregleda kako klub posluje, od administracije, financija, marketinga, cijele ekipe. Poslovno savjetovanje i marketing u kojem imam malo veću ekspertizu svakako dobro dođu jer imam širok raspon kontakata iz poslovnog svijeta koje netko tko je strogo fokusiran na sportski klub možda nema. Dakako, treba vidjeti kako to na najbolji način uklopiti u veliki sustav kao Dinamo. U mom će djelokrugu zasad biti sektor općih i međunarodnih poslova i licenciranja," pojasnio je Podnar.