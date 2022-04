U derbiju 30. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je u nedjelju kasno navečer na Camp Nou pobijedila Sevillu sa 1-0 skočivši na drugo mjesto ljestvice.

Barcelona je bila bolja i apsolutno je zaslužila pobjedu, a pogodak odluke zabio je novi Messi, kako mu na twitteru tepaju nogometni fanovi Pedri u 72. minuti utakmice.

Dembele zabio drugi gol

Dembele je uposlio 19-godišnjeg veznjaka, koji je "bacio na pod" dvojicu suparničkih igrača, među njima i našeg Ivana Rakitića (on je prvi izašao na blok), a onda lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-0. Bio je to drugi gol nove mlade zvijezde katalonskog velikana. OVDJE možete pogledati to remek djelo.

Barca je mogla i uvjerljivije slaviti, no Marokanac Bono je odlično branio upisavši nekoliko sjajnih obrana.

Rakitić u 66. imao lijepu priliku

Za Sevillu je cijeli susret nastupio Ivan Rakitić, a bivši hrvatski reprezentativac je u 66. minuti imao lijepu priliku iz slobodnog udarca, no pucao je preko gola.

Najbliže golu gosti su bili u sudačkoj nadoknadi, no Marc-Andre ter Stegen je zaustavio udarac Ludwiga Augustinssona.

Na vrhu ljestvice je Real Madrid sa 69 bodova, Barcelona je sada druga sa 57 bodova koliko ima i Sevilla na trećem, te Atletico Madrid na četvrtom mjestu, no Katalonci imaju i utakmicu manje.

REZULTATI

Barcelona - Sevilla 1-0 (Pedri 72)

Athletic Bilbao - Elche 2-1 (Berenguer 32, Villalibre 86 / Ferrandez 90+2)

Real Betis - Osasuna 4-1 (Juanmi 34, 45+1, Carvalho 82, Moreno 88 / BUDIMIR 65)

Granada - Rayo vallecano 2-2 (Molina 67, Milla 90+4-11m / Catena 6, Guardiola 17)

Valencia - Cadiz 0-0

U subotu:

Getafe - Mallorca 1-0 (Mayoral 82)

Levante - Villarreal 2-0 (Morales 69, 90+1)

Celta Vigo - Real Madrid 1-2 (Nolito 52 / Benzema 19-11m, 70-11m)

Atletico Madrid - Alaves 4-1 (Felix 11, 82, Suarez 75-11m, 90)

U ponedjeljak:

Real Sociedad - Espanyol

LJESTVICA: