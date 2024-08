U drugom ogledu drugog kola HNL-a nogometaši Istre 1961 su na domaćem terenu svladali Goricu s 2-1 (0-0) i time upisali premijernu pobjedu u sezoni. Istru je na tribine došao podržati i Marko Purišić poznatiji kao Baby Lasagna koji je izgleda domaćinima donio sreće. Svi su golovi postignuti u drugom poluvremenu. Istra 1961 je povela golom Darija Marešića u 71. minuti iz jedanaesterca. Gorica je izjednačila, a strijelac je bio Marko Kolar u 84. minuti. Tri boda domaćinu osigurao je Oleksandr Petrusenko pogotkom u 89. minuti. Utakmica je počela u vrlo laganom ritmu bez pravih prilika na obje strane, a prvi udarac u okvir vrata dogodio se u 16. minuti. Bio je to tek dalekometni pokušaj domaćeg igrača Kadušića koji nije bio velika prijetnja Velikogoričanima. Puno ozbiljnije domaći sastav je zaprijetio u 22. minuti. Valinčić je probio desnu stranu te je krenuo prema suparničkim vratima, ali oštro ubačenu loptu očistio je Majstorović. Nakon perioda nešto bolje igre Istre 1961 uslijedile su dvije dobre šanse Gorice. U 31. minuti novo pojačanje Velikogoričana Kolar je primio loptu pred vratima Istre 1961. Gađao je suprotni kut, ali je odlično reagirao domaći vratar Majkić. Uslijedio je korner za goste, ali je Leš slabo zahvatio loptu u vrlo dobroj prilici. U završnici prvog poluvremena još vrijedi izdvojiti atraktivan pokušaj domaćeg igrača Lawala, ali je i tada pulski sastav bio daleko od uvodnog gola na susretu. U mirnom je ritmu tekla utakmica i u drugom poluvremenu do 65. minute. Tada je Istra 1961 mogla povesti, ali je nakon kornera i udarca Gagua lopta sletjela na gredu. Teško su i dalje obje momčadi stvarale prilike i bilo je sve očitije kako pogodak može pasti jedino nakon kornera ili kako se i dogodilo u 70. minuti. Dosuđen je jedanaesterac za Istru 1961, a siguran je realizator bio Dario Marešić. Samo nekoliko minuta kasnije mogao je domaćin povećati vodstvo i time potvrditi premijernu pobjedu u novoj sezoni, ali su domaći igrači previše kombinirali u samoj završnici. Giorgi Gagua, koji je ušao u igru za Istru 1961 početkom drugog dijela, bio je vrlo razigran i najveća napast po Velikogoričane. U 81. minuti je Gagua dobro pucao, ali je jednako dobar pri intervenciji bio vratar Radošević. U nastavku akcije za 2-0 nije zabio Beyatt Lekweriy. Nakon svih propuštenih prilika domaćin je kažnjen. Premda se činilo kako su gosti u zaleđu, nakon ubačaja iz slobodnog udarca, u akciji gdje je Leš asistirao lagano je za 1-1 pogodio Kolar. Gosti ipak nisu zadržali bod, a Istra 1961 je do gola koji je značio i osvajanje tri boda došla u 89. minuti. Sjajno je asistirao i loptu podvalio Lekweiry, dok je Petrusenko zabio za domaće slavlje. U nedjelju se igraju preostale tri utakmice ovog kola. Od 18.30 sati u Zagrebu igraju Hajduk i Lokomotiva. Dvije se utakmice igraju u 21 sat, derbi na Opus Areni između Osijeka i Dinama te dvoboj Varaždina i Rijeke.