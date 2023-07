Nogometaši Dinama u ponedjeljak su otputovali u kazahstansku Astanu, gdje ih očekuje uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka u koju ulaze s četiri gola prednosti iz prvog susreta u Zagrebu.

Dinamovci su poletjeli prema Astani u 12.58 i njihov se let mogao pratiti preko raznih internet stranica. Avion je letio preko Srbije i Bugarske do Crnog mora i tamo je nestao s radara a "planefinderu" i "flightradaru".

To je odmah zbunilo i zabrinulo brojne koji su pratili let, no vrlo brzo je otkriveno zašto se to dogodilo.

"Vjerojatno su isključili radar zbog osjetljivosti zone kojom lete prema Astani, nema brige, vjerojatno će taj radar upaliti kasnije", rekli su za 24 sata iz iz Zagrebačke zračne luke.

Ta situacija nije bila zabrinjavjuća, već je riječ o sasvim razumljivoj proceduri brojnih aviona koji lete preko Crnog mora. Naime, to područje je blizu ukrajinskog zraćnog prostora pa piloti često gase radare kako bi što mirnije i brže prošli kroz to podučje.

Nakon sat vremena avion se opet pojavio na radaru, sada u gruzijskom zračnom prostoru i mirno nastavio do kazahstanske Astane.

