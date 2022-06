Igrali smo kao momčad, kazao je austrijski izbornik Ralf Rangnick nakon pobjede (3-0) nad Hrvatskom u Osijeku, u njegovoj prvoj utakmici za kormilom Austrije.

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u dvoboju 1. kola 1. skupine Lige nacija u Osijeku od Austrije s 0-3 (0-1).

"Imali smo problema u prvih 30 minuta s sustavom 3-5-2 i jedva da smo imali pristup bilo kojoj fazi igre. Bilo nam je od pomoći što smo onda prešli na sustav 4-2-2-2 i tada nam je bilo puno lakše. Mislim da smo potpuno kontrolirali igru ​​u drugom poluvremenu. Na samom kraju smo mogli i više golova dati. Zadovoljan sam učinkom u zadnjih sat vremena, a uopće mi se nije svidjelo prvih pola sata. Nakon postignutih golova nismo pali, bili smo vrlo kompaktni u veznom redu i zapravo nismo Hrvatima dopuštali da dođu u šansu. Još nema razloga za euforiju. Igrali smo kao momčad, tako to mora biti u modernom nogometu, da se svi igrači udruže da zajedno brane gol", kazao je Rangnick.

Strijelac prvog gola Marko Arnautović hvalio je igru Austrije.

"Već sam rekao da igrači opet imaju energije, svi ponovno žele pokazati da se želimo vratiti i da smo samo dobra momčad. To je ono što imamo i danas smo to dokazali. Znali smo da neće biti laka utakmica, da je Hrvatska sjajna momčad i to se moglo vidjeti na trenutke u prvom poluvremenu. Kad smo poveli, mislim da je to bio jaki šok za Hrvate".