Je li ovo najluđa situacija na VAR-u? Sudac išao provjeriti zaleđe, a onda je uslijedio kaos

Nogometaši Rangersa u prvome četvrtfinalnom susretu Europske lige protiv Athletic Bilbaoa odigrao 0-0. Škoti mogu biti i više nego zadovoljni jer su nakon crvenog kartona Proppera u 13. minuti skoro cijeli susret odigrali s igračem manjem, a da nije bilo VAR ostali bi i bez nule u prvome susretu.

Prava drama na utakmici odvila se u 76. minuti kad je Alejandro Berenguer zabio za 1-0. Baskijac je išao na dugu loptu u šesnaesterac i na kraju dodao Guruzeti da pospremi loptu u mrežu. No Kelly brani udarac koji odlazi Berengueru i on zabija gol. Sudac je cijelu situaciju išao provjeriti na VAR da vidi radi li se o zaleđu. Naime Berenguer se nalazi iza golmana, a najbliži golu bio je Dujon Sterling, pa je tako zamijenivši ulogu golmana stavio Baskijca u zaleđu.

No, Istvan Kovacs nije poništio gol zbog zaleđa već je naišao na novi prekršaj prije postignutog gola. Prostim okom izgledalo je u spomenutom napadu kao da je Berenguer odlično spustio loptu prije nego je dodao suigraču, ali zapravo se radilo o igranju ruke Sterlinga. Tako je zapravo Baskijcima poništen gol zbog penala u prethodnoj akciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Berenguer je tako imao priliku za popravni jedanaestercem kojeg je izvodio u 82. minuti, no ukazao se sjajni Liam Kelly koji brani penal za opći delirij Rangersovih navijača. Kakav je to bio ludi preokret i peh za Bilbao. Rangersi su izdržali do kraja, a zbog cijel VAR zavrzlame igralo se čak 12 minuta nadoknade. Rezultat je ostao 0-0, a rasplet ovih četvrtfinalista ćemo gledati u Bilbau.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obranjeni penal možete pogledati OVDJE

Tekst se nastavlja ispod oglasa