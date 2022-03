Poznati trener Reala iz Madrida Carlo Ancelotti potpuno je promašio taktiku jučer protiv Barcelone. Stavio je Luku Modrića na poziciju lažne devetke i najboljeg hrvatskog nogometaša gurnuo u probleme. Real Madrid bez pravog Luke, onog koji vodi, dirigira igrom Kraljeva, nije sinoć mogao protiv raspjevanog orkestra Xavija u Madridu.

Pozicioniranje Luke

Madridski As među nekoliko Ancelottijevih grešaka ističe pozicioniranje Luke Modrića, kojim je šokirao: "Carlo Ancelotti je napravio harakiri. Najveća Ancelottijeva greška bilo je korištenje Modrića kao lažne devetke i očekivanje od njega da će raditi ono što inače radi Benzema. Ancelotti je tako opasno dvostruko kiksao - napad je učinio jalovim, a vezu ostavio bez igrača koji kontrolira taj dio igre", stoji u pisanju poznatog španjolskog sportskog medija.

"Ako od nekog nikad ne bi očekivali čudan napad, a još manje s devet bodova prednosti ispred drugog, to bi bio Carlo Ancelotti. Dan kada je možda najrazumnije bilo što manje pokriti Benzemin gubitak, on je učinio suprotno. Čudno istraživanje i razvoj s Modrićem koji se ponašao kao lažna devetka kada su Jović i Mariano također bili standardna mogućnost s nultim rizikom te Asensio i Isco kao alternative s kojima je već koketirao. Bale nije bio ni umom ni tijelom unutra. No, odabranik je bio Luka. Visok pritisak protiv Erica i Piquéa započeo je 36-godišnji igrač i koji je ujedno i jedan od dva službena konstruktora igre Bijelih. Što je moglo poći po zlu", ističe AS.

Modrić odigrao svih 90 minuta

Nogometaši Barcelone ostvarili su jednu od najuvjerljivijih pobjeda u 249. španjolskom El Clasicu svladavši Real Madrid na njegovom Santiago Bernabeuu sa 4-0 (2-0).

Dvaput je Realovu mrežu zatresao Pierre-Emerick Aubameyang (29, 53), a po jednom Ronald Araujo (38) i Ferran Torres (47).

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Real, ali ovo nije bila večer za pamćenje kapetana hrvatske reprezentacije, baš kao ni cijele Ancelottijeve momčadi. U 63. minuti je zaradio i žuti karton zbog zakašnjelog starta.

Španjolska - 29. kolo

Real M. - Barcelona 0-4 (Aubameyang 29, 53, Araujo 38, F. Torres 47)

Espanyol - Mallorca 1-0 (De Tomas 42)

Cadiz - Villarreal 1-0 (Sobrino 90)

Celta Vigo - Betis 0-0

Sevilla - Real S. 0-0

Odigrano u petak i subotu:

Rayo V. - Atletico M. 0-1 (Koke 49)

Osasuna - Levante 3-1 (Avila 44, Budimir 57, Brasanac 64 / Marti 76)

Elche - Valencia 0-1 (Guedes 50)

Alaves - Granada 2-3 (Escalante 53, Vallejo 57 / Escudero 50, Puertas 75, Suarez 87)

Athletic B. - Getafe 1-1 (Berchiche 29 / Unai 3)

Ljestvica