Legendarni francuski nogometaš Thierry Henry u podcastu je ispričao o problemima s kojima se suočavao dok je bio na vrhuncu karijere, ali i kasnije.

U podcastu 'Dnevnik jednog izvršnog direktora' francuski je napadač priznao da se često borio s 'mentalnim demonima'.

"Bio sam depresivan kao nogometaš.Jesam li sam znao? Ne. Jesam li nešto napravio? Ne. Prilagodio sam se, na određeni način. I lagao sam dugo vremena. Lagao sam dugo, jer društvo nije bilo spremno čuti što imam za reći", priznao je Francuz.

Arsenalova legenda otkrila je kako je otac imao veliku ulogu u kreiranju njegove karijere.

"Da bi razumio osobu koja sam poslala moraš razumjeti što se dogodilo ranije. Kad sam bio mlađi nisam vidio puno ljubavi, privrženosti, zagrljaja. Prvi put kada me uzeo u ruke otac je rekao 'ova beba će biti odličan nogometaš' i od tada sam bio programiran da uspijem. Otac je 'preuzeo' kontrolu nad mojim tijelom i to te može slomiti ili te učiniti jačim, ja sam odlučio da me učini jačim", objasnio je Henry.

Traumatično djetinjstvo bilo je osnova za problemima tijekom pandemije koronavirusa.

"Bio sam izolira, nisam mogao viđati djecu, bilo mi je teško. Plakao sam skoro svaki dan bez razloga. Bilo je čudno, ali u pozitivnom smislu", rekao je kako se osjećao za vrijeme pandemije.

Otvorio je dušu i priznao kako mu je nogometni teren bio bijeg od stvarnost i da je to bilo jedino mjesto na kojem problemi nisu postojali.

